Kiedy ostatnia zmiana czasu w historii? Zapytaliśmy ministerstwo

W nocy z 29 na 30 października – jak zwykle w ostatni weekend tego miesiąca – nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Teoretycznie zegarki trzeba przestawić z godziny 3.00 na 2.00, choć jak pokazuje praktyka, większość z nas dokona tego po przebudzeniu. Czas zimowy będzie nam towarzyszył do ostatniej soboty marca, kiedy to wrócimy do czasu letniego.

Zmiana czasu. Polacy nie chcą już przestawiać zegarków

Sezonowa zmiana czasu tłumaczona jest m.in. koniecznością oszczędzania energii i możliwością skorzystania jak najdłużej ze światła dziennego w danym okresie. Jak pokazują jednak sondaże, Polacy przestawiania zegarków nie lubią i chcieliby, aby przez cały rok obowiązywał czas letni (z badań wynika, że za takim scenariuszem opowiada się ponad 60 proc. respondentów, a zachowania dotychczasowych zasad chce ok. 15 proc. ankietowanych).

Światełko w tunelu dla zwolenników zniesienia sezonowej zmiany czasu pojawiło się w 2018 roku. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił Parlament Europejski, apelując do Komisji Europejskiej o ocenę obecnie funkcjonującego rozwiązania. Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne, w ramach których otrzymała ponad 4,5 mln odpowiedzi, spośród których zdecydowana większość (ponad 80 proc.) Europejczyków opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu.