Wyliczono realną wartość 500 plus. Program powinien zmienić nazwę

W poniedziałek poznaliśmy wstępne dane dotyczące październikowej inflacji. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w minionym miesiącu wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł o 17,9 proc. rok do roku. To oznacza, że zmagamy się z najwyższa inflacją od 26 lat.

Inflacja sprawia, że Polacy coraz więcej wydają w sklepach, na stacjach benzynowych, płacą znacznie wyższe rachunki za ogrzewanie czy prąd oraz mocniej odczuwają rosnące ceny usług. Zmniejsza się natomiast realna wartość pobieranych przez nich świadczeń, które nie podlegają waloryzacji tak jak chociażby emerytury.

500 plus. Ile dziś jest warte?

Sztandarowy program rządu PiS 500 plus wchodził w życie 1 kwietnia 2016 roku, w diametralnie innej sytuacji gospodarczej niż obecnie. Wówczas 500 zł miesięcznie na dziecko było sporym wsparciem dla wielu rodziców, choć początkowo pieniądze otrzymywali tylko rodzice dwójki dzieci lub najuboższe rodziny z jedynakami (program rozszerzono na pierwsze dziecko przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku).

Portal Business Insider Polska wyliczył, ile dziś realnie warte jest 500 plus. Okazuje się, że mamy tu do czynienia z „140 minus". Mniej więcej o tyle spadła bowiem siła nabywcza świadczenia na przestrzeni 6,5 roku. Flagowy program obecnej ekipy powinien zatem nazywać się dziś „360 plus". Z obliczeń portalu wynika, że skumulowana inflacja od kwietnia 2016 roku sięga blisko 39 proc. W ujęciu rocznym Polacy otrzymują na dziecko już nie 6 tys. zł, a ok. 4,3 tys. zł. Jak niedawno informowaliśmy, w obozie władzy trwają spory dotyczące tego, czy doprowadzić do waloryzacji 500 plus.

Portal przyjrzał się również innym świadczeniom socjalnym wprowadzonym przez rząd PiS. I tak, realna wartość wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start", który zakłada wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka, to dziś 225 zł.

Największy jednak spadek realnej wartości odnotowało „becikowe", czyli program wprowadzony w 2006 roku, za tzw. pierwszego PiS-u. Zakłada on przyznanie rodzicom, którzy spełniają kryteria dochodowe jednorazowego wsparcia w wysokości 1000 zł. W ciągu tych 15 lat wartość świadczenia bardzo mocno spadła. Z wyliczeń portalu wynika, że obecnie becikowe warte jest realnie zaledwie 592 zł.

