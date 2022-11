Rosyjski cud gospodarczy. Inflacja ponoć spada, ale obywatele mają inne odczucia

Rosyjski urząd statystyczny twierdzi, że inflacja w kraju spadła do poziomu 12,7 proc. w relacji rok do roku. Zaskakująco nisko jak na kraj objęty sankcjami i pogrążony w wojnie. W odczuciu społecznym ceny towarów i usług w Rosji wzrosły na przestrzeni ostatniego roku o co najmniej 30 proc.

Ministerstwo gospodarki i urząd statystyczny Rosstat podały, że w ujęciu rocznym inflacja w Rosji za tydzień 24-31 października br. wyniosła 12,7 proc. wobec 12,88 proc. tydzień wcześniej. Inflacja tygodniowa spadła do 0,07 proc. wobec 0,08 proc. tydzień wcześniej. Inflacja w Rosji. Co zdrożało? Z danych rosyjskiego urzędu statystycznego, którego szczegóły podaje "Rzeczpospolita" wynika, że w ciągu tygodnia najbardziej zdrożała herbata i jajka (odpowiednio o 0,78 proc. i 0,64 proc.). Wśród produktów nieżywnościowych wzrosła cena m.in. suchej karmy (1,4 proc.), zapałek (0,4 proc.), szczoteczek do zębów (0,3 proc.), czy papieru toaletowego (0,2 proc.). Tymczasem – jak pisze gazeta – wieści z rosyjskich targowisk i sklepów niosą, że w ostatnim czasie zdrożało pieczywo, warzywa, kasze czy sery. W odczuciu społecznym (dane rozproszone) ceny towarów i usług w Rosji zwiększyły się w tym roku o 30-34 proc. Obecna prognoza banku centralnego Rosji dotycząca inflacji na 2022 rok wskazuje, że wyniesie ona 11-13 proc., za to w przyszłym roku ma zacząć spadać i osiągnąć poziom 5-7 proc., a w 2024 roku zmniejszyć się do 4 proc. Zaskakująco optymistyczne dane, jak na kraj objęty międzynarodowymi sankcjami i pogrążony w wywołanej przez siebie wojnie (w tym miesiącu minie 9 miesięcy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę). Rosyjska gospodarka przetrwa jeszcze dwa lata? Na to, że zachodnie sankcje uderzają w rosyjską gospodarkę wskazuje opublikowane niedawno badanie Uniwersytetu Yale. Wykazało ono m.in., że rosyjski import załamał się, a wiele firm ma ogromne trudności z zakupem komponentów, w tym półprzewodników i innych kluczowych produktów zaawansowanych technologicznie. Nieodwracalnie załamał się eksport artykułów masowych i dóbr konsumpcyjnych. Jeden z autorów badania, profesor zarządzania Jeffrey Sonnenfeld stwierdził w jednej z brytyjskich stacji radiowych, że jeżeli Zachód będzie ściśle przestrzegał sankcji, rosyjska gospodarka może „przetrwać tylko przez około dwa lata i to z ogromnymi trudnościami”. Czytaj też:

