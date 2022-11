Finansowy przewodnik na 2023 rok. Złe czasy to czas okazji

Końcówkę roku warto wykorzystać na założenie IKZE lub/i IKE w celu optymalizacji podatkowej. Samodzielni inwestorzy mogą zwrócić uwagę na ofertę domów maklerskich lub funduszy inwestycyjnych.

Z kolei ci, którzy mają mniej czasu, mogą skorzystać z gotowych rozwiązań krajowych TFI i oferowanych przez nie portfeli modelowych.

Jakie jest aktualne otoczenie inwestycyjne?

Wysokie stopy procentowe doprowadziły do istotnego spowolnienia na rynku nieruchomości. Przed nami spadek marż w większości sektorów, co powinno przełożyć się na prawdopodobny spadek zatrudnienia, a co za tym idzie – wzrost bezrobocia z dotychczasowych rekordowo niskich poziomów. Powinno to nieznacznie zmniejszyć presję inflacyjną.

Niestety, przed nami rok wyborczy.