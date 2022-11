Polscy emeryci dostaną emerytury w euro? Rząd pracuje nad przepisami

Emerytura w euro? To dla wielu Polaków całkiem możliwy scenariusz. Jak zauważa Business Insider Polska, w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się niedawno projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE). To tzw. emerytura europejska. Jej wprowadzenie mają obowiązek wszystkie Czytaj też:

RMF24: Polska pozwie KE przed TSUE. Chodzi o milionowe kary, czyli również Polska. Pierwotnie rozwiązanie to miało zostać u nas przyjęte w roku ubiegłym, potem mówiono o wiośnie tego roku, w tej chwili jako najbardziej realny termin wskazuje się ostatni kwartał tego roku.

Po co nam europejska emerytura?

Po co europejska emerytura, skoro jest krajowa? Bruksela tłumaczy to zwiększeniem świadomości wśród obywateli UE, że „emerytura, którą otrzymają z państwowych systemów zabezpieczenia emerytalnego, będzie niewystarczająca do podtrzymania dotychczasowego standardu życia". Ostatnie wyliczenia wskazują, że szacowana wysokość świadczeń dzisiejszych 30-40 latków w Polsce może stanowić zaledwie 25 proc. ich ostatniej pensji. Nowe rozwiązanie ma zapewnić obywatelom państw UE nowe możliwości oszczędzania na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Za największą wartość OIPE wskazuje się m.in. możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

— OIPE stanie się de facto kolejnym instrumentem w ramach III filaru emerytalnego w naszym systemie — komentuje w rozmowie z Business Insider Polska Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego.

Sobolewski zwraca uwagę, że Polacy będą mogli odkładać pieniądze na emeryturę europejską mniej więcej tak samo, jak dziś wpłacają na Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Środki wpłacane na rzecz nowego rozwiązania będą inwestowane nie tylko w polskie spółki, ale podmiot zarządzający będzie mógł tymi samymi pieniędzmi obracać za granicą. — Dzięki temu dużo łatwiej będzie przenosić oszczędności emerytalne między poszczególnymi krajami — tłumaczy ekspert.

Sobolewski podkreśla, że w OIPE powinna się również znaleźć możliwość wypłaty środków w walutach obcych. Będziemy więc mogli otrzymywać emerytury w euro.

Produkt wzbudzi zainteresowanie Polaków?

Czy Polacy będą zainteresowani nowym rozwiązaniem? Ekspert spodziewa się, że prawdopodobnie skorzystają z niego nieliczni. – Może kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym głównie obcokrajowcy pracujący w naszym kraju — prognozuje Sobolewski.

Rozmówca portalu podkreśla jednak, że każdy pomysł, który zwiększy świadomość emerytalną wśród Polaków, jest dobry.

Jak wspomniano, wprowadzenie OIPE to obowiązek wszystkich krajów członkowskich UE. Jak na razie poszczególne kraje niespecjalnie spieszą się z jego wdrożeniem. Pierwszym podmiotem, który zaczął oferować europejską emeryturę jest słowacki fintech Finax. Na razie jednak korzystać mogą z niego tylko Słowacy, bo w kraju tym zostały uchwalone stosowne przepisy.

