Polacy pokochali pracę zdalną. Są dla niej gotowi rzucić papierami

Firma doradcza Deloitte przygotowała raport „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników". Twórcy dokumentu podkreślają, że celem przeprowadzonego na potrzeby raportu badania było sprawdzenie, jakie są efekty wdrożenia hybrydowego modelu pracy i jak funkcjonuje on w Polsce. W badaniu wzięło udział ponad 400 respondentów z różnych branż, zajmujących różne stanowiska w swoich organizacjach.

73 proc. ankietowanych podkreśla, że w ich organizacjach wdrożono jasne zasady dotyczące pracy zdalnej/hybrydowej. W co czwartym przedsiębiorstwie takich zasad nie ma. Regulacje pojawiły się głównie w firmach z branży technologicznej (87 proc.), oraz w przedsiębiorstwach finansowo-ubezpieczeniowych (82 proc.).

Z badania wynika, że prawie połowa respondentów twierdzi, że byłaby gotowa do szukania nowego zajęcia, w przypadku zwiększenia liczby dni pracy w biurze. Jedna trzecia badanych zgodziłaby się nawet na niższe zarobki, aby uzyskać lub zachować zadowalającą liczbę dni

Ile dni pracy zdalnej zadowoliłoby polskich pracowników? Najczęściej wskazywano trzy dni pracy zdalnej w tygodniu (24 proc.).

Jako największe zalety pracy zdalnej uczestnicy badania wymieniali m.in. oszczędność czasu ze względu na brak konieczności dojeżdżania do biura (78 proc.), a także możliwość większego skupienia się na pracy (50 proc.). W czołówce wybieranych odpowiedzi znajdowała się również możliwość elastycznej pracy, co daje pole do załatwienia ważnych prywatnych spraw (43 proc.).

Wady pracy zdalnej

Uczestnicy badania dostrzegają również wady pracy zdalnej. Najczęściej wskazywali w tym kontekście m.in. rozpad relacji, spadek zaufania w zespole co z kolei wpływa na szybkość i efektywność procesów, ograniczenie wyczucia nastrojów pracowników, nieformalnej wymiany informacji, trudniejsze wdrożenie i zaangażowanie nowych pracowników.

– Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat intensywnie eksperymentują, szukając najlepszych rozwiązań w zdalnym czy też hybrydowym modelu pracy. Nasze ogólnopolskie badanie stanu takich sposobów wykonywania obowiązków służbowych pokazuje, że nadal wiele organizacji pracujących w ten sposób nie zadbało o wprowadzenie jasnych reguł, co często przekłada się na niezadowolenie pracowników. To tym bardziej istotne, że możliwość pracy zdalnej w wymiarze przynajmniej 40 proc. czasu jest dla pracowników bardzo ważna. Pokazuje to też jednoznacznie, dlaczego ten model wymaga dalszego rozwoju – komentuje John Guziak, partner, Human Capital, Deloitte.

Badanie Deloitte na potrzeby raportu „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników w Polsce” zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 r., na grupie ponad 400 respondentów z różnych branż (z przewagą sektora finansowo-ubezpieczeniowego), zajmujących różne stanowiska w swoich organizacjach (od asystenta do członka zarządu).

