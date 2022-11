Biedronka oszczędza energię. Oświetlenie w pewnym momencie będzie wyłączone

Biedronka rusza z kampanią świadomościową skierowaną do 80 tys. swoich pracowników. Jej celem jest oszczędzanie energii niezbędnej do funkcjonowania sklepów sieci. – W sklepach sieci optymalizowane są właśnie narzędzia i metody odpowiedzialnego zużywania energii, co jest kolejnym etapem działań Biedronki w ramach odpowiedzialności społecznej i strategii zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe zalecenia oraz standardy efektywnego wykorzystania energii trafiające właśnie do kierowników sklepów w ramach programu oszczędzania energii to kolejny etap dbałości Biedronki o racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych – czytamy w komunikacie sieci.

Poza godzinami pracy oświetlenie wyłączone

Wspomniane w komunikacie zalecenia zakładają m.in. że oświetlenie w placówkach sieci działa w godzinach pracy sklepów, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych działa tylko po zmroku. Poza godzinami pracy sklepu i towarowania oświetlenie jest wyłączone.

W komunikacie podano również, że kierownicy sklepów otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane. Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania będą działały w godzinach pracy sklepów w oparciu o ustalone parametry grzania i chłodzenia. Drzwi regałów chłodniczych i mroźni pozostają zamknięte, gdy nie są używane.

„Stawiamy na energooszczędność”

– W dobie rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i gazu oraz międzynarodowych inicjatyw oszczędzania energii stawiamy na energooszczędność i wdrażamy program efektywności energetycznej pod hasłem Dobra energia – oszczędzanie mamy w planie! Głównym założeniem programu jest racjonalne i efektywnie wykorzystanie energii, dzięki czemu nasze sklepy będą także bardziej przyjazne środowisku – podkreśla cytowana w komunikacie Natalia Rompska-Żuk, menedżerka ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

– Przygotowaliśmy dla pracowników wytyczne oraz dedykowane szkolenia, które określają konkretne zachowania, wskazówki oraz standardy efektywnego wykorzystania energii w Biedronkach, a także wprowadziliśmy szereg technicznych optymalizacji. Warto wiedzieć, że zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5 proc. do 15 proc. rocznie – dodaje.

Biedronka zwraca uwagę, że zalecenia dla kierowników sklepów to kolejny etap racjonalnego korzystania z energii przez sieć. W komunikacie przypomniano, że od wielu miesięcy we wszystkich nowych i odnawianych placówkach montowane są o 45 proc. bardziej energooszczędne, zamykane chłodziarki i zamrażarki, oświetlenie LED, instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany. Ponadto – w czasie prac remontowych – Biedronka montuje także nowoczesne systemy BMS, których pracę można ustawić zgodnie z harmonogramem uwzględniającym godziny otwarcia sklepu i analizę zużycia mediów. Takie rozwiązanie pozwala na inteligentne zarządzanie urządzeniami technicznymi.

