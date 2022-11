Kumulacja Powerball rozbita. Ktoś wygrał 2 mld dolarów

Ameryka ma nowego miliardera. Organizatorzy kalifornijskiej loterii Powerball poinformowali, że we wtorek została trafiona główna nagroda, która warta jest 2,04 miliarda dolarów. Nie potwierdzono jeszcze, ile kuponów pasowało do sześciu zwycięskich liczb. Jeśli zwycięzców będzie więcej podzielą się nagrodą.

Los Powerball kosztuje 2 dolary

Los Powerball kosztuje 2 dol., a gracze wybierają pięć liczb od 1 do 69 i czerwoną kulę Powerball z numerów od 1 do 26. Szanse na wygranie ostatniej loterii wynosiły 1 do 292 milionów.

Poprzedni rekord Powerball został ustanowiony w 2016 roku. Wówczas nagrodę podzielono pomiędzy 3 osoby z Kalifornii, Florydy i Tennessee.

Również Europ „wzbogaciła się” o milionera z loterii. W ostatnim losowaniu Eurojackpot we wtorek 8 listopada została rozbita kumulacja w wysokości 570 milionów złotych. Wcześniej przez wiele tygodni żaden gracz w Unii Europejskiej nie był w stanie rozbić banku. Główna nagroda padła w Niemczech.

