Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona? Rzecznik rządu komentuje

Rzecznik rządu Piotr Mueller był w środę gościem „Rozmowy Piaseckiego" w TVN 24. Jednym z wątków rozmowy była kwestia tarczy antyinflacyjnej, która obowiązuje do końca tego roku. Pytany o to, czy rząd zamierza zaoszczędzić środki w budżecie na 2023 rok, właśnie na tarczy, Mueller odpowiedział: – Trudno oszczędzić na tarczy antyinflacyjnej, gdy tworzymy mechanizmy zastępcze. Chcemy zmienić elementy funkcjonowania tarczy antyinflacyjnej, gdyż Komisja Europejska twierdzi, że jest to niezgodne z unijnym prawem podatkowym.

Mueller podkreślił, że wprowadzenie sztywnej ceny energii elektrycznej czy taryfowanie gazu ma zastąpić „niektóre rozwiązania podatkowe w tym sektorze".

Co z zerowym VAT-em na żywność?

Dopytywany o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na przyszły rok, rzecznik rządu zwrócił uwagę, że „mamy odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej, że w kilku miejscach będzie to niemożliwe", dlatego rząd planuje inne narzędzia. Pytany o utrzymanie zerowego VAT-u na żywność, gość TVN 24 przyznał, że trwają w tej sprawie robocze ustalenia z Komisją Europejską. – Tutaj raczej rozwiązania zostaną zachowane – powiedział Mueller, zaznaczając jednak, że decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

Przypomnijmy, że w ramach obowiązujących tarcz antyinflacyjnych wprowadzono m.in. niższą stawkę podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.). Stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Stosowany jest też zerowy VAT na żywność. Wprowadzenie zmian w tarczy - w związku z brakiem akceptacji Brukseli - zapowiedział na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki.

