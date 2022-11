Krach na rynku kryptowalut. Jedna transakcja zatopiła Bitcoina i Ethereum

„Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara pomimo odrobienia jeszcze większych początkowych strat zaliczył wczoraj bardzo silny spadek o prawie 10 proc., w trakcie dnia spadając poniżej poziomu swego cyklicznego minimum z czerwca i zaliczając tym samym swe prawe dwuletnie minimum” – mogliśmy przeczytać w porannym komentarzu Łukasza Zembika z TMS Brokers.

Bitcoin i Ethereum nurkują

Spadki się jednak nie zatrzymały. Obecnie za jednego Bitcoina trzeba zapłacić już tylko 17 190 dolarów, co stanowi najniższy poziom najpopularniejszej kryptowaluty od końca 2020 roku. Wtedy jednak Bitcoin znajdował się na drodze do swojego ATH (All Time High), czyli najwyższej wartości historycznej. Tamten wzrost zatrzymał się na poziomie nieco ponad 64 tys. dolarów. Po spadkach został pobity dopiero przed 2022 roku. W ujęciu dobowym BTC stracił 14,6 proc., a w perspektywie tygodnia aż 15,7 proc.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja drugiej najpopularniejszej waluty cyfrowej. Ethereum kosztuje już tylko 1 170 dolarów. ETH straciło w dobę aż 23,4 proc. wartości a tygodniowy spadek to 24,9 proc.

Binance przejmuje FTX

Tąpnięcie na rynku kryptowalut nastąpiło na wieść o tym, że jedna z najbardziej obiecujących firm w branży jest w złej sytuacji finansowej i zostanie przejęta przez największą giełdę Binance. Chodzi o FTX, z którym rynek krypto wiązał duże nadzieje. Niepowodzenie tak dużego przedsięwzięcia ponownie wprowadziło wątpliwości wśród kryptoinwestorów, którzy wycofali z rynku swój kapitał, co zapoczątkowało falę spadków.

