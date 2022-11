Dominika Kulczyk kupiła dom należący do Marii Skłodowskiej-Curie. Co teraz się z nim dzieje?

7 listopada przypadła 88 rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie.Przy tej okazji serwis Business Insider sprawdził, co dzieje się w dawnym podparyskim domu Noblistki, który kilka miesięcy temu kupiła Kulczyk Foundation, kierowana przez Dominikę Kulczyk. Przypomnijmy, że dom o powierzchni 120 m2 wystawiono pod koniec kwietnia 2021 roku na sprzedaż,cenę wyjściową określono na 800 tys. euro. Zainteresowanie zakupem wyraził rząd: premierMateusz Morawiecki poinformował, że nieruchomość zostanie zakupiona ze środków publicznychi będzie wykorzystywana do realizacji jakiegoś ważnego społecznie celu. Ubiegła go jednak organizacja kierowana przez najbogatszą Polkę.

Trwa wybór projektu przebudowy

– Chcemy uhonorować dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie.Dom polskiej noblistki to własność całej ludzkości i naturalne miejsce dla spotkań kobiet, które swoją działalnością przekraczają wszelkie znane nam bariery. Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem, służąc europejskiej nauce i kulturze – powiedziała Dominika Kulczyk.

Budynek będzie wykorzystywany do realizacji celów społecznych – powstanie tam Dom Siostrzeństwa. Wcześniej jednak musi przejść gruntowną renowację. „BI” informuje, że prezes Fundacji otrzymała już projekty przebudowy i wkrótce dokona wyboru. Następnym krokiem będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Fundacja nie informuje, kiedy na teren domu wejdą budowlańcy ani kiedy, orientacyjnie, może ruszyć Dom Siostrzeństwa.

