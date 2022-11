Niemieckie 500 plus wzrośnie. Bardziej niż się spodziewano

Zasiłek na dziecko w Niemczech – odpowiednik naszego 500 plus – wraz z początkiem przyszłego roku wzrośnie. Zmiany w tej kwestii zatwierdził w środę niemiecki rząd. Teraz stosowne przepisy ma uchwalić Bundestag, co wydaje się formalnością.

Do tej pory zasiłek na pierwsze i drugie dziecko wynosił w Niemczech 219 euro miesięcznie, zaś na trzecie dziecko – 225 euro, a na każde kolejne dziecko – 250 euro. Waloryzacja świadczenia znalazła się w umowie ugrupowań tworzących koalicję rządzącą w Niemczech. Jak zauważa jednak dw.com, sprawa stała się pilna teraz, w związku z wysoką inflacją (inflacja CPIwyniosła w październiku 10,4 proc.).

Prawie 1200 zł na dziecko

Wstępnie zakładano, że zasiłek na pierwsze, drugie i trzecie dziecko wzrośnie do 237 euro. Obecna ekipa rządząca w Niemczech zdecydowała się jednak na podwyżkę do jednolitego 250 euro na każde dziecko, co oznacza, że rodzic otrzyma na pociechę równowartość niemal 1200 zł. – To największy krok, jaki kiedykolwiek zrobiono w zakresie zasiłku rodzinnego – podkreśla szef frakcji SPD w Bundestagu Rolf Mützenich, cytowany przez dw.com.

Mützenich liczy na to, że wzrost świadczenie będzie wsparciem przede wszystkim dla rodzin o małych i średnich dochodach.

Satysfakcji z powodu waloryzacji zasiłku nie kryje też Lisa Paus, minister ds. rodziny. – Dzięki temu wysyłamy wiadomość do rodzin: nie zostawiamy was samych! – powiedziała Paus, podkreślając, że zasiłek na dziecko jest „jednym z najważniejszych świadczeń rodzinnych, ponieważ można go rzetelnie i na stałe włączyć do budżetu rodzinnego”.

W umowie koalicyjnej rządzących od blisko roku SPD, Zielonych oraz FDP (koalicja ta zawiązała się po przeprowadzonych we wrześniu 2021 roku wyborach parlamentarnych w Niemczech) znalazły się także inne punkty dotyczące polityki prorodzinnej, w tym podstawowe ubezpieczenie dziecka, które ma zostać wprowadzone w 2025 roku.

