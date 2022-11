Prognoza NBP zbyt optymistyczna? Tyrowicz: Inflacja będzie wyższa

Członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) prof. Joanna Tyrowicz była w poniedziałek gościem „Popołudniowej rozmowy RMF FM”. W rozmowie pojawił się wątek przedstawionych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP) prognoz dotyczących inflacji w 2023 i 2024 roku (według NBP średnioroczna inflacja w przyszłym roku wyniesie 13,1 proc., a w 2024 – 5,9 proc.). Według członkini RPP założono względnie optymistyczne ścieżki.

– Nikt nie wie, jakie będą zachowania cen nośników energii, ani jakie będą zachowania cen importu. Coś na ten temat trzeba założyć i założono względnie optymistyczne ścieżki. Jak dzisiaj słyszeliśmy podczas konferencji prasowej, argumentacja jest taka, że inne banki centralne są w podobny sposób optymistyczne. Warto byłoby zobaczyć jakąś analizę wrażliwości, na ile odejście od tych bardzo optymistycznych założeń, przesuwa nam ścieżkę inflacji wyżej i dalej – powiedziała prof. Tyrowicz.

Tyrowicz o prognozach KE

Członkini RPP podkreśliła, że prognozy Komisji Europejskiej dotyczące inflacji są „znacznie wyższe niż Narodowego Banku Polskiego, tzn. mniej optymistyczne”. – Dla wielu krajów członkowskich strefy euro założono relatywnie szybki spadek inflacji – dużo szybszy niż wzrost. Długo się zastanawiałam, z czego to może wynikać (...). Myślę, że to bierze się z tego, że inflacja bazowa w tych krajach nadal pozostaje niska – inflacja bazowa to jest taka inflacja, którą mierzymy bez cen energii i bez cen żywności. Inflacja bazowa w strefie euro jest dość niska – powiedziała prof. Tyrowicz.

Rozmówczynię RMF FM zapytano również, czy Polsce grozi recesja. — Biorąc pod uwagę te czynniki, które znamy na dziś i te czynniki, które jesteśmy w stanie przewidzieć, nie ma podstaw, by przewidywać w Polce recesję — powiedziała członki RPP.

Czytaj też:

Kotecki z RPP: Inflacja wymknęła spod kontroliCzytaj też:

Belka: Nie można ludziom wmawiać, że walka z inflacją może być bezbolesna