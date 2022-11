Mistrzostwa świata w Katarze. Ile zarobią Polacy?

Już za 3 tygodnie na nowoczesne boiska w Katarze wyjdą reprezentacje kilkudziesięciu krajów, by zawalczyć o tytuł mistrza świata. Będą wśród nich piłkarze z Polski, którzy zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjść z grupy i jak najdłużej utrzymać się w grze. Czy to się uda? Zagramy z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. O ile z Arabią Saudyjską nie powinniśmy mieć dużych problemów, to Argentyna i Meksyk są dobrymi drużynami, więc biało-czerwoni będą musieli dać z siebie wszystko.

Bez premii za poszczególne mecze. Trzeba wyjść z grupy

Niezależnie od tego, czy Polacy szybko odpadną czy utrzymają się dłużej, zawodnicy reprezentacji już wywalczyli dla siebie godne wynagrodzenie. Na konto PZPN wpłynęło już 11 mln zł. To nagroda za awans na mistrzostwa świata. Pieniądze zostały rozdysponowane pomiędzy zawodników, a przelana na ich konta suma była zależna od liczby meczów, w których zagrali.

Co dalej? FIFA nie przewiduje wynagrodzenia za wygranie poszczególnych meczów, ale za wyjście z grupy PZPN dostanie 4 mln dolarów. Blisko połowa tej kwoty trafi do piłkarzy. Ile? Tego nie podano do publicznej wiadomości, ale serwis Meczyki.pl ustalił, że rada drużyny wynegocjowała 40 procent. Oznacza to, że jeżeli biało-czerwoni wyjdą z grupy, to będą mogli liczyć na około 7,5 miliona złotych do podziału.

Aby mieć nadzieję na dodatkową premię, nasza reprezentacja musi dojść co najmniej do 1/8 finału mistrzostw.

W pierwszym meczu, który rozpocznie się 22 listopada o godzinie 17:00, rywalami Polaków będą Meksykanie. Wcześniej nasza reprezentacja rozegra mecz z Chile, który będzie próbą generalną przed meczem w Katarze. W związku z zamknięciem stadionu PGE Narodowy, mecz ten odbędzie się na stadionie Legii.

