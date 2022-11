Za chwilę Katar, 10 lat temu Polska. Zorganizujemy kolejny turniej?

Już w najbliższą niedzielę rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Po raz kolejny największa piłkarska impreza na świecie nie ma szczęścia, jeśli chodzi o wizerunek gospodarzy (poprzedni Mundial organizowała Rosja, Katar z kolei krytykowany jest m.in. za nieprzestrzeganie praw człowieka i złe traktowanie pracowników migrujących). Z wizerunkiem nie miały natomiast problemu Polska i Ukraina, które organizowały Ministrostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku.

10. rocznica Euro 2012 przeszła nieco niezauważona a warto przypomnieć, że w większości opinii była to impreza udana, choć polscy kibicie do dziś nie potrafią zapomnieć biało-czerwonym porażki z Czechami, która wyeliminowała podopiecznych Franciszka Smudy z turnieju już w fazie grupowej. Nikt (a jeśli już to bardzo nieliczna grupa) na turniej się jednak nie obraził i pokazaliśmy, że „jesteśmy dobrymi gospodarzami" to nie tylko slogan.

Ponad 85 mld zł na inwestycje

Warto również przypomnieć, jaki wysiłek modernizacyjny trzeba było wykonać, by turniej w naszym kraju się odbył. W ciągu pięciu lat od przyznania nam Euro 2012 powstały nowe stadiony, wyremontowano drogi, dworce, rozbudowano lotniska. Z wyliczeń ekonomistów Erste Group Research wynika, że wszystkie inwestycje w Polsce kosztowały ponad 85 mld zł, to ok. 5 proc. naszego PKB.