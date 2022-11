Coraz droższe święta. Ponad 300 zł więcej niż przed rokiem

Cykliczne badanie Barometr Providenta wskazuje, że zamierzamy w tym roku wydać na organizację Świąt Bożego Narodzenia średnio 1259 zł. To o 307 zł więcej niż w roku ubiegłym i ponad 500 zł więcej niż w roku 2020. Blisko co czwarty uczestnik badania przyznaje, że w tym roku nie będzie mógł pozwolić sobie na wszystkie podstawowe, tradycyjne wydatki związane ze świętami. Zaledwie 3 proc. ankietowanych twierdzi, że nie musi liczyć się z kosztami podczas planowania świąt (w zeszłym roku było to prawie 10 proc.).

– Tegoroczne wyniki Barometru Providenta pokazują, że Polacy rozważnie podchodzą do swoich finansów. Odpowiedzialnie planują świąteczne wydatki, aby te nie nadwyrężyły domowego budżetu. Dwóch na trzech ankietowanych sfinansuje tegoroczne święta z bieżących dochodów. Jeszcze w 2021 roku niemal 3/4 Polaków finansowało święta w ten sposób – komentuje Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska.

– Oszczędną Gwiazdkę deklarują zwłaszcza najstarsi respondenci, którzy wydadzą na nie średnio 1010 złotych. To o połowę mniej niż najmłodsza grupa wiekowa. Ponadto, co czwarty senior na organizację świąt przeznaczy mniej niż 500 złotych – dodaje.

Ile wydamy na święta?

Z badania wynika, że 36,6 proc. respondentów poświęci na przygotowanie świąt od 1000 do 1999 zł, zaś co piąty badany wyda ponad 2000 zł. Niewiele mniejszy odsetek chce zmieścić się w kwocie, która nie przekroczy 500 zł. Autorzy badania zwracają uwagę, że największe wydatki planuje najmłodsza grupa respondentów w wieku 18-24 lata (średnio 2040 zł). Co dziesiąty ankietowany w tej grupie przyznaje, że pożyczy w tym celu pieniądze od rodziny.

Niespełna 27 proc. respondentów twierdzi, że jest gotowa sięgnąć po oszczędności, aby opłacić kilkudniowe świętowanie. Niemal 8 proc. badanych zamierza sfinansować święta z programów wsparcia w rodzaju 500 plus.

Na jaki prezent liczymy?

Z badania wynika również, że 55,3 proc. Polaków spodziewa się w tym roku świątecznego prezentu. Pod choinką najczęściej chcemy znaleźć pieniądze lub bony na zakupy (27,3 proc.), a także kosmetyki i perfumy (15,5 proc.). Podium zamyka odzież/obuwie (niemal 10 proc.), wyprzedzając elektronikę i biżuterię (odpowiednio 8 proc. i 7,7 proc.). 13,1 proc. badanych nie wie jaki prezent chciałoby otrzymać w tym roku na święta.

Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków, w listopadzie 2022 r.

