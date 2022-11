Polacy zakładają lokaty. Tylko we wrześniu wpłacili ponad 60 mld zł

We wrześniu br. Polacy wpłacili do banków w sumie 63,34 mld zł na lokaty z terminem do 12 miesięcy włącznie. Jak zauważa serwis Bankier.pl, to najwyższa wyliczona od początku 2018 roku kwota przekazana bankom, choć trzeba zaznaczyć, że w zestawieniu dotyczącym wrzesnia brakuje danych dotyczących lokat na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W sierpniu br. na lokaty terminowe klienci banków wpłacili o ponad 3,5 mld zł mniej niż we wrześniu.

Polacy chętniej lokowali środki na depozytach na krótki termin. Na lokaty z terminem nieprzekraczającym 1 miesiąca przekazano we wrześniu 11,26 mld zł, o ponad 3 mld zł więcej niż w sierpniu. 25,49 mld zł wpłacono natomiast na lokaty powyżej 1M do 3M, podczas gdy w sierpniu było to 23,95 mld zł. Podobny wzrost odnotowano w przypadku lokat powyżej 3M do 6M – we wrześniu przekazano 19,09 mld zł, zaś w sierpniu 17,94 mld zł.

Mniejszy kapitał wpłacono natomiast na lokaty na okres powyżej 6 miesięcy do roku włącznie. We wrześniu było to 7,51 mld zł, podczas gdy w sierpniu 9,63 mld zł. Jak wspomniano, nie ma danych dotyczących wysokości wpłat we wrześniu na lokaty na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w sierpniu było to 4,21 mld zł.

Rośnie oprocentowanie

Klientów banków zachęcają do wpłat rosnące stawki oprocentowania depozytów. Średnie oprocentowanie dla nowo otwartych lokat z terminem nieprzekraczającym 1 miesiąca wzrosło z 3,56 proc. w sierpniu do 3,89 proc. we wrześniu. W przypadku lokat powyżej 1M do 3M oprocentowanie wzrosło z 5,11 proc. do 5,42 proc., zaś lokat powyżej 3M do 6M z 5,85 proc. do 6,07 proc. W przypadku lokat na okres powyżej 6 miesięcy do roku włącznie oprocentowanie wzrosło z 5,73 proc. do 6,25 proc.

