Złe wieści dla właścicieli niektórych aut. Warszawscy radni podnieśli podatek

Podwyżkę podatku od środków transportu o 11,8 proc. poparło 39 warszawskich radnych, 19 zagłosowało przeciw, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Ile zapłacą właściciele aut?

Od nowego roku właściciel samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton zapłaci 1776 zł, czyli o 192 zł więcej niż w 2022 roku. Z kolei właściciel ciężarówki o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25 ton zapłaci 2 232 zł, o 240 zł więcej niż w tym roku.

Stawka za autobus (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc) wyniesie 1512 zł (o 168 zł więcej niż w tym roku), zaś za ciągnik siodłowy 2736 zł (wzrost o 288 zł).

W uzasadnieniu do projektu uchwały podkreślono, że miasto stołeczne Warszawa „dąży do zachowania realnej wartości stawek podatku od środków transportowych" i w zależności od wystąpienia deflacji lub inflacji, stawki są obniżane lub dostosowywane zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym. W uzasadnieniu przypomniano, że zgodnie z szacunkami GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. wzrosły o 17,9 proc. rok do roku, zaś zgodnie z komunikatem szefa GUS z 15 lipca br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu tego roku w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8 proc.).

– Proponuje się dostosowanie stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym i zwaloryzowanie wysokości stawek podatku od środków transportowych określonych przez Radę m.st. Warszawy na 2022 rok o wskaźnik zbliżony do 11,8 proc. – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W dalszej części uzasadnienia podkreślono, że proponowane stawki podatku od środków transportowych na przyszły rok są co prawda wyższe od stawek minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października br., ale za to niższe od stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca br.

Przewidywany szacunkowy wzrost dochodów w związku ze zmianą wysokości stawek podatku od środków transportowych ma wynieść 3,1 mln zł.

