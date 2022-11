Stawki VAT pójdą w górę. Decyzja rządu już jutro?

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że od nowego roku wrócą dawne, wysokie stawki podatku VAT na prąd – 23 proc., benzynę – 23 proc. i nawozy – 8 proc. Utrzymany ma natomiast zostać zerowy VAT na żywność. Jak informuje radio RMF FM, decyzja rządu w tej sprawie ma zapasć podczas jutrzejszego posiedzenia rządu.

Rząd – jak przypomina rozgłośnia – obiecuje, że równocześnie z przywróceniem dawnych stawek podatku VAT wprowadzi inne mechanizmy kompensujące ceny, np. urzędowo wyznaczaną maksymalną cenę gazu dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Brak zgody KE na działania osłonowe

Premier Mateusz Morawiecki już w lipcu zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna będzie musiała przyjąć nową formę. Ma to związek z brakiem zgody Komisji Europejskiej na część dotychczas stosowanych przez polski rząd działań osłonowych. Premier podkreślił jednak, że „tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność".

Przypomnijmy, że w ramach obowiązującej do końca roku tarczy antyinflacyjnej stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze (wcześniej były opodatkowane 5 proc. podatkiem). Zerowy VAT ma też zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

