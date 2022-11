Miliarder, który wywołał krach na rynku krypto, ogłosił bankructwo. Jego rodzice kupili posiadłości za 121 mln dolarów

Sam Bankman-Fried, czyli osoba, która wywołała gigantyczny krach na rynku kryptowalut, stara się ratować topniejący majątek. Młody miliarder, który odpowiada za rozwój jednej z największych giełd kryptowalut FTX, jeszcze niedawno uznawany był za geniusza. Szybko okazało się jednak, że jego fortuna została zbudowana na bardzo chwiejnych fundamentach.

Miliardy dolarów, których nie ma

Wizerunek runął jednak jak domek z kart, gdy zaczęły wypływać kolejne informacje o tym, że jego firma zbudowana jest w większości ze środków, które fizycznie nie istnieją, a jej kapitał jest wyłącznie domniemany, gdyż w większości to cyfrowe aktywa emitowane przez firmę ściśle połączoną z FTX.

Informacje o potencjalnym braku płynności giełdy wywołały ogromną panikę na rynku kryptowalut. Był on większy od tego, co wydarzyło się po upadku, stworzonej przez Do Kwona kryptowaluty Luna.

Rodzina założyciela FTX kupuje drogie posiadłości

Jak informuje Reuters, założycie FTX stara się ratować swój majątek. Robi to jednak w taki sposób, aby podczas procesu upadłości spółki, jego środki nie zostały zabezpieczone na poczet długów. Według informacji agencji, rodzice Sama Bankman-Frieda kupili na Bahamach, czyli w kraju, gdzie mieszka miliarder i gdzie zarejestrowana była jego spółka, aż 19 posiadłości o łącznej wartości 121 milionów dolarów. Należy jednak zaznaczyć, że działo się to na przestrzeni dwóch ostatnich lat, czyli nie po informacji o problemach finansowych giełdy.

Na liście domów znalazły się głównie luksusowe posiadłości z prywatnymi plażami. Wśród nich jest siedem domów w luksusowym kurorcie Albany, które wyceniane są na 72 miliony dolarów.

