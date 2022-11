Dyskonty niespożywcze w Polsce rosną w siłę. Prawie 2200 sklepów

10 lat mija w tym roku od otwarcia w naszym kraju pierwszego sklepu sieci Kik (latem tego roku sieć otworzyła 430 placówkę). Jeszcze dłużej po 18 lat są w Polsce sklepy sieci Pepco (od tamtej pory pojawiło sie 1200 sklepów). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat branża dyskontów niespożywczych nad Wisłą znacznie się rozrosła. Zadebiutowały w tym czasie na naszym rynku m.in. holenderska sieć Action, brytyjski Dealz oraz niemiecki Tedi.

Z danych, które przytacza Bankier.pl wynika, że łączna liczba placówek pięciu największych sieci sektora wynosi 2157 sklepów. Będzie ich – pomimo zapowiadanego spowolnienia gospodarczego – jeszcze więcej. Otwarcie nowych placówek i utrzymanie obecnego tempa zatrudnienia zapowiada Action (posiada 220 sklepów, zatrudnia łącznie 3 tys. pracowników).

Plany rozwoju

– Planujemy utrzymać tempo rozwoju na poziomie około 70 nowych lokalizacji rocznie. Jednocześnie chcemy utrzymać obecne tempo zatrudnienia na poziomie około 1000 nowych pracowników rocznie – podkreśla w komentarzu dla Bankier.pl biuro prasowe sieci.

Podobne plany mają inne sieci. Brytyjski Dealz planuje w przyszłym roku podwojenie liczby sklepów oraz otworzyć pierwszego centrum dystrybucyjne w naszym kraju. 650 sklep w Polsce chce otworzyć Kik i choć do tej liczby brakuje jej 120 placówek, to – jak zauważa Bankier.pl – dotychczasowe tempo rozwoju sieci (w 2015 roku Kik miał 100 sklepów, zaś w 2019 roku – 300) pokazuje, że nie jest to scenariusz w ciągu najbliższego roku szczególnie nierealny.

Czytaj też:

Będzie nowy dyskont w Polsce. Konkurencja dla PepcoCzytaj też:

Imponujący debiut Pepco. Wczorajsze notowania zakończone z dwucyfrowym wzrostem