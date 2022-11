Dobry czas na inwestycje? 8 zasad i kilka gotowych pomysłów. „Tu nie chodzi o posiadanie racji”

Po roku bessy (czyli długotrwałego trendu spadkowego) na rynkach akcji widać spore odreagowanie. W ciągu niecałych 3 tygodni WIG20 zyskał ponad 25 proc., co jest granicą technicznej hossy (długotrwały okres wzrostu – przeciwieństwo bessy), co w teorii może oznaczać odwrócenie trendu spadkowego i powrót inwestorów do ryzykownych aktywów. Dla porównania główne amerykańskie indeksy (S&P500, NASDAQ) w tym samym czasie zyskały niespełna 10 proc. Czy to dobry moment, aby pomyśleć o inwestowaniu? Jak ochronić kapitał przed inflacją, która według najnowszej projekcji NBP może z nami zostać z przez najbliższe 3 lata?

„Cash is king” (ang. gotówka jest królem) – powiedzenie, które prawdopodobnie powstało po globalnym krachu giełdowym w 1987 roku. Jego autorem miał być ówczesny dyrektor generalny szwedzkiego producenta samochodów Volvo, Pehr Gustaf Gyllenhammar. Chciał on w ten sposób zaakcentować, że w obliczu krachu na rynkach najlepszym aktywem, jakie można posiadać jest właśnie gotówka. Jednak w obecnym otoczeniu wysokiej, prawie 18-procentowej inflacji wiele osób może zadawać pytanie, czy to stwierdzenie ma w ogóle sens, skoro rok temu posiadając 100 tysięcy złotych, dzisiaj jest ono warte ok. 82 tysiące złotych? W konsekwencji wysokiej inflacji obudziła się sceptyczna postawa wobec trzymania majątku w gotówce, co jest reakcją słuszną, gdyż chowanie oszczędności „w skarpecie” wiąże się z ryzykiem utraty jego wartości. Jeszcze w 1987 roku inflacja, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji, oscylowała w okolicach 4 proc., a dzisiaj – 35 lat później, wynosi już dwa razy więcej! Dlatego aby przeciwdziałać utracie siły nabywczej waluty, warto ją zainwestować. Poniżej przedstawię kilka pomysłów inwestycyjnych dla trzech różnych okresów ich trwania; krótki termin (kilka miesięcy), średni termin (kilka lat), długi termin (dekady). Jednak zanim do tego dojdziemy, chciałbym zwrócić uwagę na osiem zasad, jakimi powinniśmy się kierować inwestując nasze pieniądze.