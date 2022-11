Skarbówka może wchodzić na konta bez wiedzy klientów. Minister Finansów tłumaczy się RPO

Od 1 lipca Krajowa Administracja Skarbowa zyskała nowe, bardzo kontrowersyjne uprawnienia. Przepisy pozwalają naczelnikowi urzędu skarbowego żądać od banku informacji dotyczących kont już na etapie postępowania prowadzonego w sprawie. Przed wprowadzeniem zmian, tego typu informacje skarbówka mogła otrzymać dopiero, gdy podatnikowi nadano status podejrzanego.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości

Co prawda już w momencie wprowadzenia nowych przepisów, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zastrzegali, że skarbówka nie będzie nadużywała rozszerzonych uprawnień, ale nie przekonało to w pełni Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełniący tę funkcję Marcin Wiącek postanowił zwrócić się do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. Chciał wiedzieć, jak po upływie niemal czterech miesięcy od wejścia przepisów w życie ich egzekucja wygląda w rzeczywistości.

Minister Finansów wyjaśnia

Uprawnienie wykorzystywane jest przez naczelników urzędów skarbowych w wyjątkowych przypadkach – napisała w odpowiedzi na pytanie RPO minister finansów. Magdalena Rzeczkowska podkreśla, że przepis „nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego” .

Szefowa resortu wskazała także, że w rzeczywistości rozwiązanie stosowane jest w niezwykle mały odsetku spraw. Magdalena Rzeczkowska w piśmie do rzecznika zaznaczyła, że we wskazanym okresie od 1 lipca Krajowa Administracja Skarbowa prowadziła ponad 37 tysięcy postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych. Już na tym etapie według nowych przepisów mogliby poprosić bank o dokładne wyciągi z kont bankowych. W rzeczywistości wydarzyło się to tylko w 0,089 proc. przypadków – zaznaczyła minister finansów.

