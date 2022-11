Morawiecki w Kijowie: 20 mln dolarów na wsparcie eksportu ukraińskiego zboża

W Kijowie trwa Międzynarodowy Szczyt Bezpieczeństwa Żywnościowego zorganizowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na miejscu pojawili się m.in. przedstawiciele Polski, Łotwy, Mołdawii, Węgier i Belgii. Swoje przemówienia nagrali także przewodnicząca Komisji Europejskie Ursula Von der Leyen, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Ukraina spichlerzem Afryki i Bliskiego Wschodu

– Ukraina zawsze była jednym z największych eksporterów produktów rolnych na globalny rynek. Nasza pszenica jest wysoko oceniana w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a kukurydza i owoce także w Europie – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent zaznaczył także, że mimo trudności, Ukraina będzie się starała zrobić wszystko, aby nie dopuścić do głodu na świecie. Zapowiedział uruchomienie programu „Ziarno z Ukrainy”, w ramach którego kraj planuje dostawy z portów do takich krajów jak Kenia, Sudan, Somalia, Jemen, czy Nigeria, to rynki najbardziej zależne od dostaw ukraińskiego zboża.

– Zainicjowana przez prezydenta Ukrainy inicjatywa „Ziarno z Ukrainy” ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe całego świata – powiedział prezydent Francji. – Tylko działanie ma znaczenie, dlatego Francja ma zamiar walczyć ze wszystkiego rodzaju utrudnieniami w eksporcie zboża z Ukrainy – dodał.

20 milionów dolarów od Polski

W swoim wystąpieniu na szczycie w Kijowie premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Rosja jest gotowa zrobić wszystko, aby walczyć o przywrócenie dawnego imperium.

– Rosja przeszacowała swój potencjał wojskowy i już wie, że zwycięstwo na polu bitwy może być niemożliwe. Dlatego Kreml stara się wykorzystać inne metody. Zamiast walczyć z żołnierzami, Rosja niesie śmierć, głód i hipotermię ukraińskim cywilom. Takie metody walki są obecne w rosyjskim arsenale od dawna. Od początku agresji celem Rosji było coś więcej, niż zajęcie terenów Ukrainy. Chodziło o odbudowę imperium – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu w Kijowie.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska przeznaczy 20 milionów dolarów na wsparcie eksportu ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód.

–Moskwa sięga po zbrodnicze metody, by złamać Ukrainę. Zamiast walczących żołnierzy Rosja przynosi śmierć, głód i zimno dla cywili. To rosyjskie metody wojny totalnej, stosowane już od dawna. Działania Rosji nie złamią Ukraińców. My stoimy ramię w ramię z Ukrainą – dodał premier Mateusz Morawiecki. – Kreml jest gotowy poświęcić miliony ludzi żyjących w biedzie, aby odbudować swoje imperium. Ukrainie potrzebne jest wsparcie zbrojeniowe i finansowe – dodał. – Planujemy wydać 20 milionów dolarów na wsparcie eksportu ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód – oświadczył premier.

Swoją deklarację Mateusz Morawiecki potwierdził we wpisie na Facebooku.

