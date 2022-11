Wysokie stopy procentowe wystraszyły Polaków. Rekordowo niskie zainteresowanie pożyczkami

W najnowszej edycji raportu InfoKredyt Związek Banków Polskich przeanalizował sytuację kredytową Polaków. Z raportu wynika, że aktywność klientów na rynku kredytów jest na rekordowo niskim poziomie, bez perspektywy na szybką poprawę. W mijającym roku banki zanotowały wyraźny spadek zainteresowania większością kredytów, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Słabnie też zainteresowanie produktami depozytowymi.

70 proc. spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi

We wrześniu br. udzielono o 70,6 proc. mniej kredytów mieszkaniowych w porównaniu z rokiem ubiegłym, a ich wartość zmalała aż o 71,3 proc. Średnia wartość przyznanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu wyniosła 324,87 tys. zł i była o 2,4 proc. niż rok temu. Spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi – jak wskazują twórcy raportu – wynika głównie z malejącej zdolności kredytowej. Wpływ na to mają również podwyżki stóp procentowych oraz zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którymi banki musiały zaostrzyć kryteria oceny zdolności kredytowej.

– Załamanie polityki kredytowej banków, bo jak inaczej nazwać ponad 70 procentowy spadek zainteresowanie kredytami hipotecznymi, załamanie w budowlance, która już zapowiada zwolnienia ponad 100 tysięcy osób. Obniżenie standardu życia wielu polskich rodzin, które każdego dnia słowo „drogo” odmieniają przez wszystkie przypadki. Dla wielu z nas ostatni czas był przyspieszonym kursem ekonomii i niestety okazał się niełatwą lekcją – mówi dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR Związku Banków Polskich.

Z raportu wynika, że zadłużenie gospodarstw domowych wobec sektora bankowego wynosiło na koniec czerwca br. 737 mld zł i było mniejsze o 2 mld zł w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. W pierwszych trzech kwartałach tego roku spadła wartość udzielonych kredytów ratalnych (- 4,9 proc.).

Polacy pytani o cele zaciąganych kredytów konsumpcyjnych najczęściej wskazują remont mieszkania (74 proc.), bieżące potrzeby (63 proc.), czy zakup samochodu (53 proc.). Twórcy raportu zwracają uwagę, że wysokie stopy procentowe oraz rosnąca inflacja nie zachęcają Polaków do zaciągania kolejnych kredytów na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W ubiegłym roku na taki cel pożyczki w banku wskazało 15 proc. respondentów a w tym roku 17 proc. W przyszłym roku zaciągnięcie kredytu planuje jedynie 8 proc. respondentów.

Sytuacja kredytowa Ukraińców

W tegorocznym raporcie InfoKredyt po raz pierwszy przeanalizowano również, jak na polskim rynku kredytowym funkcjonują obywatele Ukrainy. Wartość portfela kredytów i pożyczek obywateli Ukrainy przebywających w Polsce wzrosła z 1 mld 627 mln zł w grudniu 2018 roku do 6 mld 340 mln zł we wrześniu br. Największy udział mają tutaj kredyty mieszkaniowe, które stanowią 77 proc. wszystkich kredytów zaciąganych przez naszych wschodnich sąsiadów.

InfoKredyt to opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich. Raport oparty jest o wyniki badania nastrojów społecznych i popytu konsumenckiego, przeprowadzonego w listopadzie na zlecenie ZBP przez agencję badawczą Minds&Roses na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia próbie 1000 dorosłych Polaków w oparciu o metodę wywiadów internetowych (CAWI).

Czytaj też:

Pierwszy „złotówkowicz” wygrał z bankiem? Co naprawdę oznacza postanowienie sądu?Czytaj też:

O mieszkanie będzie dużo łatwiej? Rząd zaproponuje korzystne rozwiązanie. Jest jednak haczyk