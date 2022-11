Chcesz zapłacić mniej za ogrzewanie i prąd? Ostatni dzień na złożenie wniosku

To już naprawdę ostatni moment dla gospodarstw domowych na złożenie wniosku o przyznanie dodatków do ogrzewania. Osoby wykorzystujące w tym celu wegiel, olej opałowy, gaz LPG, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy mogą składać dokumenty do 30 listopada, czyli do dziś.

Gospodarstwa domowe, które do ogrzewania wykorzystują węgiel, mogą liczyć na dodatek w wysokości 3000 zł. W przypadku innych paliw dofinansowanie wygląda następująco:

gaz LPG (500 zł),



drewno kawałkowe (1000 zł),



kotły olejowe (2000 zł),



biomasa (3000 zł).



Wnioski można składać w urzędzie gminy, bądź pocztą. Jest również opcja złożenia wniosku drogą online przez platformę ePUAP lub aplikację mObywatel. W przypadku składania wniosku tą drogą konieczne jest złożenie podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Oprócz podstawowych danych osobowych i adresowych konieczne jest wskazanie źródła ogrzewania. Musi być ono zgodne z informacją złożoną wcześniej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku na węgiel gminy mają 60 dni, w przypadku pozostałych paliw jest to 30 dni.

Maksymalne ceny prądu. Kto musi złożyć wniosek?

30 listopada to ważna data również dla tych, którzy chcą mniej płacić za prąd. Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą maksymalnych cen energii. Ustawa określa na 693 zł za MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą (limity te wyniosą w 2023 roku: 2 MWh – dla wszystkich gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Z kolei dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (np. szkoły, żłobki i kluby dziecięce, szpitale, przychodnie, czy ochotnicze straże pożarne) maksymalną cenę energii ustalono na poziomie 785 zł/MWh.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawcy energii elektrycznej sami dokonają korekt rachunków. Wnioski – właśnie do 30 listopada – muszą natomiast złożyć firmy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty użyteczności publicznej.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

