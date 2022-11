300 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku

– Przypominam, że do końca listopada możecie Państwo wnioskować o świadczenie z programu „Dobry Start", a sama procedura jest bardzo prosta. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w komunikacie wydanym przez resort.

300 plus. Kto może skorzystać?

Program „Dobry Start" uruchomiono w 2018 roku. Zakłada on wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną (dlatego program znany jest również pod nazwą 300 plus). Uprawnieni do skorzystania ze świadczenia są rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Podobnie jak w przypadku programu 500 plus, nie jest stosowane kryterium dochodowe.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa natomiast rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Wniosek o 300 plus można złożyć poprzez:

bankowość elektroniczną



Platformę Usług Elektronicznych ZUS



portal Empatia MRiPS



Od 14 listopada br. wnioski można składać także za pomocą aplikacji mobilnej mZUS.

W ramach programu „Dobry Start" Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił dotychczas prawie 4,5 mln świadczeń, co oznacza, że skorzystała z niego zdecydowana większość uprawnionych. Łącznie wypłacono ponad 1,3 mld zł. ZUS wypłaca środki na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

