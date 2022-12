Kumulacja Lotto. W sobotę można wygrać ponad 30 mln zł

30 milionów zł warta była czwartkowa kumulacja w Lotto. Nikt nie rozbił banku, więc pula nagród pęcznieje od 27 października. Jeśli więc w losowaniu w sobotę 3 grudnia ktośwytypuje 6 z 49 liczb, na jego konto trafi 34 milionów złotych. Gdy posiadaczy szczęśliwych kuponów będzie więcej, kumulacja zostanie podzielona.

Nagroda byłaby minimalnie niższa niż rekordowa wygrana, która padła w marcu 2017 roku w Skrzyszowie w województwie małopolskim. Komuś udało się wygrać w Lotto prawie 37 mln zł.

Druga najwyższa nagroda w historii stała się udziałem gracza z dolnośląskich Ziębic (35 mln zł) w 2015 roku. W sumie do tej pory sześciokrotnie ktoś wygrywał co najmniej 30 mln zł.

Lotto: jak grać?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Podatek od wygranej w lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. Nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 2 mln złotych. Zrobi to jednak za niego Totalizator Sportowy, który wypłaca środki już uszczuplone o podatek.

