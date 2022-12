Szczęsny, Sowa, Friz, Malaczyńska. Oto 40 najmłodszych milionerów w Polsce

40 najbogatszych Polaków przed 40 to nasz najmłodszy ranking. Tak się składa, że w tym roku publikujemy go tuż przed 40. urodzinami „Wprost”.

To właśnie ze względu na wiek z naszą najmłodszą listą musiało się pożegnać w tym roku wielu bohaterów. Przez dwa ostatnie lata pierwsze miejsce zajmował na niej Piotr Szulczewski, twórca aplikacji zakupowej Wish. Ale z racji tego, że w tym roku obchodził 41 urodziny, w tym wydaniu czterdziestki już go nie ma. Trzy lata temu najbogatszy wśród najmłodszych milionerów był Sebastian Kulczyk, a rok przed nim pierwsze miejsce zajmowała jego siostra, Dominika. Ale Kulczyków już dzisiaj na liście nie ma, bo Sebastian ma 42 lata, a jego starsza siostra w lipcu skończyła 45. Kto jest więc dzisiaj na szczycie czterdziestki?