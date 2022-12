Wyniki Eurojackpot z 2 grudnia. Niemcy zdominowali losowanie

Losowanie Eurojackpot co parę dni przyciąga zainteresowanie wielu Europejczyków chętnych, by odmienić swój los dzięki szczęściu w grze.

Wyniki losowania Eurojackpot z 02.12

W piątek 02.12 o godz. 20 okazało się, kto tym razem powiększył swój majątek. W ostatnim losowaniu padły następujące liczby: 6, 12, 25, 48, 49 oraz 11 i 12. Okazuje się, że żaden z graczy nie trafił takiej konfiguracji. Najbliżej szczęścia był zawodnik z Niemiec, do którego powędrowała wygrana II stopnia w wysokości 3 162 954,90 euro.

Losowanie Eurojackpot z 2 grudnia. Kto wygrał?

Nasi sąsiedzi mieli też największe szczęście, jeśli chodzi o inne wygrane. Aż pięć osób z Niemiec trafiło wygraną 3 stopnia. Po podobną pulę sięgnęła trójka Polaków i po jednej osobie z Hiszpanii oraz Finlandii. Na ich konta powędruje po 114 878,10 euro. Brak głównej wygranej oznacza kumulacje. W losowaniu we wtorek 6 grudnia walka będzie toczyła się o 300 000 000 złotych!

Jak grać w Eurojackpot?

Zakład Eurojackpot kosztuje 12,5 zł. Zasady są proste: trzeba wybrać pięć liczb z 50 i dwie liczby z 12. Można wybierać samodzielnie albo zagrać metodą chynił trafił – zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Szasę na wygraną zwiększa gra systemem. „Wytypuj więcej liczb w zakładzie – od 5 do 12 liczb spośród 50 z pierwszego zbioru oraz nawet 12 z 12 liczb z drugiego zbioru. Więcej liczb to większa szansa na wygraną!” – tłumaczy Lotto. Jednorazowo można wziąć udział w jednym do ośmiu losowań.

Ci, któryzy liczą na zwycięstwo, muszą pamiętać o ważnej rzeczy: aby zachować kupon. Jest to jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. W przypadku gry online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do konta gracza.

