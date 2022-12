Kaczyński: w 7 lat rządów uzyskaliśmy ok. biliona złotych. Czy wystarczy na 15. emeryturę?

„Jeżeli minister (finansów— red.) Rostowski mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie to on opisywał rzeczywiście ten system. W ramach tego systemu tych pieniędzy być nie mogło. Dlaczego? Bo finanse publiczne były kompletnie dziurawe, przeciekały jak durszlak” — mówił szef PiS.

Zapewnił, że jego rząd uszczelnił te „dziurki, przez które to przeciekało”.

– Jaki był tego wynik? W ciągu tych siedmiu lat naszych rządów uzyskaliśmy dodatkowo około biliona złotych — podkreślił.

Przekonywał, że dzięki uszczelnieniu systemu możliwe było wprowadzenie programów społecznych z 500 plus na czele, zmianę polityki wobec niepełnosprawnych, oraz na „walkę z biedą, nędzą”.

Co z 15. emeryturą?

Czy do programów społecznych dołączy 15. emerytura? Spekulacje trwają od pewnego czasu, a w listopadzie „Gazeta Wyborcza" poinformowała, że jest zgoda prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na jej wprowadzenie. Świadczenie miałoby zostać wypłacone jednorazowo, przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o komentarz. Otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści: „Informujemy, że obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia wypłaty 15. emerytury”.

W powyższym komentarzu zwraca uwagę słowo „obecnie", co może oznaczać, że choć rząd nie pracuje w tej chwili nad 15. emeryturą, to nie oznacza to, że nie dojdzie do tego w przyszłości.

Wiadomo, że do koncepcji „piętnastki" sceptycznie podchodzi Ministerstwo Finansów. Wiceszef resortu Artur Soboń, który był dziś gościem Radiem Zet, usłyszał pytanie: „Czy budżet państwa nie wytrzymałby 15. emerytury?". Soboń odpowiedział twierdząco.

