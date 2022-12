MOL z przytupem wchodzi na polski rynek. Chce być drugim graczem

2 grudnia MOL oficjalnie wszedł na polski rynek po tym, jak dzięki finalizacji transakcji z PKN Orlen i Grupą Lotos grupa przejęła ponad 410 stacji działających pod marką Lotos.

Ponadto w ramach zawartych umów MOL sprzedaje na rzecz PKN Orlen 143 stacje paliw na Węgrzech oraz 39 stacji na Słowacji. Umowy są realizacją decyzji Komisji Europejskiej, która w lipcu 2020 r. udzieliła warunkowej zgody na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen, uzależniając ją od realizacji środków zaradczych.

Wiadomo już, że MOL ma względem naszego rynku duże ambicje.

MOL chce być drugą marką pod względem liczby stacji

– Mamy ambicję, by zostać silnym drugim graczem na polskim rynku pod względem liczby stacji paliw. Nie mamy konkretnego horyzontu czasowego, nie zrobimy tego od razu, bo po przejęciu ponad 400 stacji Lotosu potrzebowalibyśmy jeszcze ponad 100 stacji, licząc już razem ze stacjami Slovnaft, które planujemy zintegrować do sieci MOL – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami w Budapeszcie Peter Ratatics, wiceprezes wykonawczy grupy MOL ds. usług konsumenckich.

Przedstawiciel firmy zwrócił się także do pracowników przejmowanych stacji. Zapewnił, że wszystkie umowy o pracę zostaną utrzymane w mocy na dotychczasowych warunkach.

Niezwłocznie ma się rozpocząć proces wprowadzania marki MOL na polski rynek. Pierwsza stacja pod marką MOL powinna pojawić się w Polsce w styczniu przyszłego roku.

– Chcemy, by w ciągu dwóch lat, do końca 2024 roku zdecydowana większość stacji Lotosu, ok. 80 proc., przeszła rebranding. W pierwszej kolejności rebranding dotyczyć będzie stacji własnych Lotosu, a potem stacji franczyzowych – powiedział Peter Ratatics.

