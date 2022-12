Bezrobocie w listopadzie. Takich wyników się nie spodziewano

– Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce nie zmieniła się w porównaniu z październikiem br. i w listopadzie br. osiągnęła poziom 5,1 proc. – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Bezrobocie w Polsce. Najlepiej w Wielkopolsce

Wstępne dane ministerstwa wskazują, że stopa bezrobocia pod koniec listopada kształtowała się w przedziale od 2,9 proc. (woj. wielkopolskie) do 8,7 proc. (woj. podkarpackie).

Z danych przedstawionych przez resort wynika, że pod koniec listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 801,5 tys. osób poszukujących pracy. W rejestrach bezrobotnych w końcu listopada było o 97,3 tys. (tj. o 10,8 proc.) mniej osób niż w końcu listopada 2021 r. W poprzednim miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 77,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

– Cały czas monitorujemy sytuację na rynku pracy. Z danych widzimy, że stopa bezrobocia jest nadal na niezmienionym poziomie, co nas bardzo cieszy. Korzystna sytuacja na rynku pracy w Polsce to zasługa m.in. potężnej interwencji państwa w postaci tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Dziś jesteśmy krajem, który ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE – komentuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pozostajemy w czołówce UE

Jak niedawno informowaliśmy, według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku br. 3 proc., czyli tyle samo co we wrześniu i w sierpniu. Bezrobocie na takim samym poziomie odnotowano w Niemczech. Z lepszą sytuacją mamy do czynienia – spośród krajów należących do Unii Europejskiej – jedynie w Czechach, gzie stopa bezrobocia w październiku wyniosła 2,1 proc. Bezrobocie w całej UE wyniosło 6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

