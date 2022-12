Kupujący na pokazach garnki czy kołdry z nowymi uprawnieniami. Jest podpis prezydenta

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, może teraz w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Mówiąc „po ludzku” – jeśli ktoś kupił na pokazie garnki, bo uwierzył w zapewnienia o ich niezwykłych właściwościach, może zwrócić je, gdy już po powrocie do domu przeanalizuje sprawę i dojdzie do wniosku, że zapłacił za nie zbyt wysoką ceną lub został zmanipulowany.

Termin do odstąpienia zostanie wydłużony do 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy.

Przewiduje to podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy też handlu w internecie

W nowelizacjiwprowadza się także przepisy mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych on-line, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Definiuje się w niej pojęcie „internetowa platforma handlowa” oraz pojęcie „dostawca internetowej platformy handlowej”.

Ustawa nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały:

1) o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

2) o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy nie jest przedsiębiorca. Nie każdy wie, że gdy kupujemy od osoby prywatnej na platformach w rodzaju OLX czy Vinted, nie mamy statusu konsumentów: konsumentem jest się wyłącznie w relacji handlowej z przedsiębiorcą. Co za tym idzie, nie korzystamy z 14-dniowego terminu do namysłu, czy chcemy zakupioną rzecz zachować czy też zwrócimy ją i otrzymamy wpłacone pieniądze.

