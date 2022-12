Rząd zrzuca na Komisję Europejską winę ws. VAT. Ta odpowiada

Rząd zdecydował w listopadzie o zamrożeniu cen gazu na przyszły rok na poziomie z tego roku (wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh). Stawka VAT wzrośnie jednak do 23 proc., czyli do poziomu sprzed wprowadzenia tzw. tarczy antyinflacyjnej, która będzie obowiązywać do końca tego roku. – Wprowadzamy rozróżnienie od przyszłego roku, kiedy będziemy musieli przywrócić – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej – VAT na gaz – zapowiedział w listopadzie Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Pozostali ministrowie również sugerowali, że nie byłoby przywrócenia VAT-u m.in. na gaz, gdyby nie Komisja Europejska.

Komisja Europejska komentuje

Komisja w komentarzu przesłanym „Rzeczpospolitej" podkreśla, że mamy do czynienia z niedopowiedzeniem. Bruksela domaga się przywrócenia stawki VAT, ale nie określa jej wysokości, tylko minimalny próg (na poziomie 5 proc., czyli o wiele mniej niż planowane przez rząd 23 proc.). – Państwa członkowskie mogą zdecydować – w ramach dostępnego im zestawu narzędzi – o stosowaniu obniżonych stawek VAT na produkty energetyczne, o ile przestrzegają minimum 5 proc. progu określonego w unijnej dyrektywie podatku VAT – czytamy w komentarzu Komisji Europejskiej.

Komisja wskazuje też, że kraje członkowskie muszą respektować swoją krajową strukturę stawek, tzw. nie mogą mieć więcej niż dwóch różnych obniżonych stawek podatku. – Chociaż nowo uzgodnione przepisy nie zezwalają na zerowe stawki na żaden produkt energetyczny, państwa członkowskie nie muszą już konsultować się z Komitetem ds. VAT, aby móc stosować na nie obniżone stawki – podkreśla KE.

W komentarzu dla gazety, Komisja podkreśla, że w sprawie VAT pozostaje w kontakcie z polskim rządem, ostatnio za pośrednictwem listów od komisarza UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego we wrześniu i październiku.

Czytaj też:

Rosyjski gaz płynie do Europy na potęgę. Zmienił się tylko sposób dostawyCzytaj też:

Zostaje zerowy VAT na żywność. Jest decyzja minister finansów