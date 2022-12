Arabowie nie żartowali. Ruszyły prace nad miastem przyszłości The Line

The Line, czyli miasto przyszłości w Arabii Saudyjskiej faktycznie powstanie. Ruszyły pierwsze prace budowlane w projekcie, który może być przełomem. Wiele osób nie wierzyło, że jest to coś więcej niż tylko marketingowe science-fiction. Okazuje się, że bardzo się mylili.

Arabskie miasto przyszłości

Jak widać na najnowszym nagraniu z drona, które opublikowała arabska firma Ot Sky, na miejscu, gdzie miało powstać podłużne miasto, widać już pierwsze jego zarysy. Co prawda, są to na razie wyłącznie prace polegające na wyrównywaniu gruntu, ale pozwala to już zobaczyć skalę projektu.

W 2021 roku o chęci zbudowania rewolucyjnego miasta mówił sam książę koronny, następca tronu Arabii Saudyjskiej szejk Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud. Ma ono stanąć na brzegu Zatoki Akaba na Morzu Czerwonym i jeśli zostanie wybudowane, to będzie jedyne w swoim rodzaju.

The Line, czyli miasto rodem z science-fiction

The Line ma być zamieszkałe przez 9 milionów mieszkańców, ale zamiast ogromnej przestrzeni, ma zająć tylko 34 kilometry kwadratowe. Miasto ma mieć 170 kilometrów długości, ale ma być szerokie tylko na 200 metrów i wysokie na 500 metrów.

„Projektujemy je, aby zapewnić zdrowsze i bardziej samowystarczalne życie” – mówią autorzy projektu na filmie, który przedstawia ich wizję. „Społeczność miasta będzie zorganizowana w trzech wymiarach. Mieszkańcy będą mieli dostęp do swoich wszystkich potrzeb w odległości 5 minut marszu” – słyszymy. Chodzi o dostęp zarówno do miejsc pracy, jak i sklepów, usług, czy miejsc rozrywki i relaksu. Przejechanie miasta z jednego końca na drugi ma zająć tylko 20 minut. Wszystko dzięki specjalnie zaplanowanej infrastrukturze komunikacyjnej.

Czytaj też:

Wszystkie odloty Elona Muska. „Zbawca” Twittera sieje chaos, ale bawi się w najlepszeCzytaj też:

Tak działa polski „inteligentny plaster”. Pomoże w poważnym problemie