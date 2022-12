Zyskałeś na giełdzie w tym roku? Zachowaj czujność

W krótkim czasie przeszliśmy z ultra niskich wycen, poprzez bardzo niskie aż do niskich poziomów. Niskie wyceny to poziom 1,0x cena/wartość księgowa, podczas gdy długoterminowa średnia to 1,2x. Ujmując najprościej, oznacza to, że aby wrócić do długoterminowej średniej krajowe indeksy giełdowe powinny wzrosnąć o 20 proc.

Co zatem musiałoby się wydarzyć, aby ten scenariusz się zrealizował lub chociaż zmierzał w tym kierunku?