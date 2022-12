Najwyższa emerytura w Polsce. Pracowano na nią prawie 70 lat

O najwyższych emeryturach w Polsce prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska mówiła pod koniec zeszłego tygodnia podczas konferencji „Kobieta w XXI wieku: demografia, edukacja, zdrowie, rynek pracy i ubezpieczenia społeczne".

Z danych przedstawionych przez szefową państwowego ubezpieczyciela wynika, że liczba osób pobierających emerytury w naszym kraju to 6 mln 41 tys. W tej grupie 3 mln 657 tys. to kobiety. Przeciętna miesięczna wysokość emerytury dla kobiety to 2 248, 47 zł. Znacznie więcej otrzumuje emerytka-rekordzistka, która pobiera miesięcznie 26 856 zł. To seniorka, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat i może się poszczycić 61-letnim stażem pracy.

37 tys. zł dla emeryta-rekordzisty

Rekordzistą jeśli chodzi o wysokość emerytury w Polsce jest jednak mężczyzna otrzymujący świadczenie w wysokości 37 tys. zł miesięcznie. Jego staż pracy to 67 lat.

Z powyższych danych wynika, że emerytalni rekordziści pracowali dłużej niż aktualny ustawowy wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

– Nasz system emerytalny opiera się na założeniu, że im później przejdziemy na emeryturę, tym świadczenie będzie wyższe. Między innymi dlatego ZUS wypłaca niektórym osobom świadczenia w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych – podkreśla prezes ZUS.

Najniższa emerytura...1 grosz

Z danych przekazanych przez szefową Zakładu wynika, że najniższa kwota emerytury w Polsce to obecnie... 1 grosz. Tyle otrzymuje kobieta, która przepracowała jeden dzień na umowie-zlecenie i zgromadziła niecałe 3 zł kapitału.

Minimalna emerytura w Polsce to obecnie ponad 1338, 44 zł brutto. Z danych ZUS wynika, że pod koniec 2020 roku świadczenie poniżej emerytury minimalnej (wówczas było to 1200 zł brutto) dostawało 310,1 tys. osób. 33,5 tys. osób w tej grupie pobierało emeryturę w wysokości do 500 zł, niespełna tysiąc osób w tym gronie otrzymywało nie więcej niż 10 zł.

Czytaj też:

Przełom ws. emerytur stażowych? Premier powołał specjalny zespółCzytaj też:

Morawiecki: 13. i 14. emerytura zostaną na stałe. Premier wskazał koszt