Cała rodzina Mariusza Waltera była związana z TVN. Jego żona w wieku 77 lat powiedziała „basta, czas na urlop”

Mariusz Walter urodził się w styczniu 1937 roku we Lwowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i to właśnie tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Następnie doświadczenie zbierał w Radiu Katowice i regionalnym ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach. W 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w centrali TVP. W latach 60. i 70. Walter był ważną osobą w TVP. Największy sukces przyniosły mu programy „Turniej miast" i legendarne „Studio 2", które do dziś przez wielu kojarzone jest z jedynym koncertem grupy Abba, jaki miał miejsce w naszym kraju.

Grupa ITI zaczęła od kaset video

Jedną z prowadzących Studio 2 była Bożena Walter, pochodząca z Krakowa spikerka, która Mariusza Waltera poznała, gdy oboje pracowali w katowickim oddziale TVP. Nie związali się wtedy, zaczęli się spotykać kilka lat później, gdy oboje przeprowadzili się do Warszawy, W 1966 roku para wzięła ślub. Pani Bożena jest córką Władysława Bukraby, oficera artylerii Wojska Polskiego, który w 1940 roku został zamordowany w Charkowie.

Mariusz Walter zrezygnował dla pracy w TVP wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. Rok później poznał Jana Wejcherta i wspólnie otworzyli w 1984 r. firmę ITI, czyli International Trade and Investments. Pod rządami Mariusza Waltera Grupa ITI stała się prawdziwym imperium medialnym. Firma otrzymała koncesję od ówczesnych władz PRL na import sprzętu elektronicznego i dystrybucję filmów na kasetach video w Polsce. To była jednak tylko przygrywka do prawdziwego biznesu, jakim było uruchomienie nowoczesnej, wzorowanej na amerykańskich, stacji telewizyjnej TVN.

3 października 1997 o 19:00 wyemitowano pierwszy odcinek „Faktów”. Przez pierwsze cztery lata prezesem telewizji był Mariusz Walter, zaś dyrektorem programowym krótko po starcie został Edward Miszczak.

TVN kilkakrotnie zmieniał właściciela

W momencie startu właścicielem 66 proc. akcji TVN była Grupa ITI, a pozostałe 33 proc. akcji stacji należało do amerykańskiej firmy Central European Media Enterprises. Już w 1998 r. CME wycofało się jednak z TVN i sprzedało swoje akcje Grupie ITI. Powodem były konflikty między właścicielami o koncesję i różne oczekiwania względem rozwoju stacji. Faktem jest, że w pierwszych latach istnienia TVN miał problemy z objęciem zasięgiem całego kraju – w 2004 roku, 7 lat po starcie, można ją było oglądać na terenie obejmującym 86 proc. powierzchni Polski. Amerykanie zakładali znacznie szybszy rozwój, więc rzeczywiste tempo ich rozczarowało.