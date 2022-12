Święta w dobie inflacji. Będziemy oszczędzać na prezentach

Z badania międzynarodowej firmy Kearney, którego szczegóły prezentuje „Rzeczpospolita" wynika, że co drugi polski konsument deklaruje w tym roku mniejsze wydatki na prezenty świąteczne, zaś co trzeci respondent zamierza obdarować mniej osób niż przed rokiem.

Powyższe dane nie są zbyt optymistyczne dla sprzedawców, dla których okres przedświąteczny to zazwyczaj swoiste żniwa. – Można spodziewać się podobnych lub nieco gorszych wyników niż w zeszłym roku. W praktyce obrót będzie mniejszy, natomiast rosnące cały czas ceny ratują przychód. Stąd końcowy wynik może być podobny, aczkolwiek realnie wynik może być mniejszy – mówi „Rzeczpospolitej" Maciej Gawinecki, dyrektor zarządzający Kearney Ignite.

„Eko" ma coraz większe znaczenie

Badanie pokazuje, że przy zakupie świątecznych upominków coraz większe znaczenie ma aspekt ekologiczny. Rośnie grupa osób, która nie chce kupować kolejnych, potencjalnie niepotrzebnych produktów.

Z przytoczonych przez gazetę wyników badania SW Research (przeprowadzono je na początku grudnia na zlecenie NEPI Rockcastle) wynika, że blisko co trzeci Polak rozważa zakup ekologicznego prezentu, zaś co dziesiąty jest zdecydowany wybrać produkt przyjazny środowisku. Jaki prezent uznajemy za ekologiczny? Dla 42 proc. ankietowanych jest to upominek, który jest przyjazny środowisku, zaś dla 34 proc., aby spełnić te kryteria, prezent musi nadawać się do recyklingu. Co trzeci respondent myśląc o „eko" prezentach bierze pod uwagę kosmetyki, a 30 proc. książki.

Oszczędzamy na jedzeniu

Przed zbliżającymi się świętami oszczędzamy nie tylko na upominkach, ale też na jedzeniu. Z badania platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy BLIX o którym pisaliśmy kilka dni temu wynika, że aż 81 proc. konsumentów planuje w tym roku ograniczyć wydatki na świąteczne zakupy spożywcze. Co trzeci respondent planuje w tym roku przeznaczyć na zakupy spożywcze od 101 do 200 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Kwotę od 201 do 300 zł planuje przeznaczyć na ten cel 17 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 16 proc. danych chce się zmieścić w kwocie do 100 zł. Co dziesiąty Polak zadeklarował, że na zakupy spożywcze wyda od 301 do 400 zł. Wydatki powyżej 500 zł planuje jedynie 6 proc. respondentów.

Czytaj też:

Tu Polacy spędzą Boże Narodzenie. Trend może zaskoczyćCzytaj też:

Koniec z wymarzonym sylwestrem w Zakopanem. Dramatyczne dane