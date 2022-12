Chcesz płatnego urlopu na czas leczenia psa? Możesz podpisać petycję

W internecie pojawiła się petycja, której postulat jest bardzo bliski wszystkim miłośnikom zwierząt domowych. Zajmująca się prawami zwierząt Fundacja Centaurus chciałaby, aby posłowie pochylili się nad propozycją urlopów na czas leczenia chorych psów czy kotów.

Pies czy kot niczym członek rodziny

„Jako miłośnicy zwierząt wiemy, że nasi futrzani przyjaciele są członkami rodziny. Przynoszą nam radość, komfort i bezwarunkową miłość. Więc to naturalne, że chcemy się nimi opiekować, kiedy są chore. Niestety, nie wszyscy pracodawcy czują to samo. Dlatego też rozpoczynamy petycję o płatny urlop medyczny dla pracowników, którzy muszą zabrać swoje zwierzęta do weterynarza w nagłym wypadku” – czytamy na stronie akcji.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że gdy domowe zwierzę nagle choruje, jego właściciel stoi przed dylematem, w jaki sposób im pomóc, a jednocześnie uniknąć problemów w pracy. Czasem konieczne są codzienne wizyty u weterynarza, by podał jakąś specjalistyczną kroplówkę albo zrobił zastrzyk lub trzeba samodzielnie podawać kroplówki o określonej godzinie. Trudno też zostawić zwierzę, które wymiotuje, ma ataki padaczki lub jakieś inne kłopoty, które wymagają ludzkiej interwencji.

„Wielu pracodawców nie uznaje opieki nad zwierzętami za uzasadniony powód do wzięcia wolnego w pracy. W rezultacie pracownicy muszą wybierać pomiędzy opieką nad chorym zwierzęciem, a pójściem do pracy i potencjalną utratą zatrudnienia” – napisano w uzasadnieniu.

Nie doprecyzowano, czy miałoby to być zwolnienie z puli 26 dni

Fundacja Centaurus chce, by był to urlop płatny, ale nie precyzują, czy chodzi o urlop na żądanie w ramach przysługujących pracownikom 26 dni wolnego w roku, czy też urlop z dodatkowej puli – taki jak urlop, który mogą wziąć rodzice, gdy choruje ich dziecko.

Zwolnienie lekarskie miałoby zawierać dowód pilnej procedury weterynaryjnej, takiej jak szczepienia, badania lekarskie. „Te dokumenty zapewniłyby pracodawcy odpowiednią dokumentację do płatnego urlopu. Praca nie powinna karać pracowników za pilną opiekę nad jakimkolwiek zwierzęciem. Wynagrodzenie obejmowałoby stałą stawkę godzinową dla pracowników godzinowych i tylko na czas trwania nagłego wypadku medycznego” – proponuje Fundacja.

Aby inicjatywa obywatelska trafiła do Sejmu, musi się pod nią podpisać 100 tys. dorosłych obywateli. Petycję online dotyczącą urlopów na czas leczenia zwierząt podpisało do tej pory trochę ponad 22 tys. osób.

Czytaj też:

ZUS zabrał katechetce zasiłek, bo niosła krzyż na L4. Ale sąd uznał, że krzyż był lekki