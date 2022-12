Resort rozwoju uruchamia „Program Pierwsze Mieszkanie". Do wyboru dwie opcje

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii „Program Pierwsze Mieszkanie" ma stanowić wsparcie dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Na program składają się dwa rozwiązania: system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M, oraz konto oszczędnościowe na jego zakup. Pierwsze z rozwiązań jest dla osób, które są gotowe pierwsze mieszkanie kupić, zaś drugie dla tych, które planują to w perspektywie następnych kilku lat.

– Kupno pierwszego mieszkania to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz perspektywę na rozwój osobisty i zawodowy. Niestety dla wielu osób, nawet nieźle zarabiających, jest to cel niezwykle trudny do spełnienia. Banki mają coraz większe wymagania wobec osób ubiegających się o kredyt, stopy procentowe są wysokie, podobnie jak ceny mieszkań. Bariery przy zakupie pierwszego M są trudne do przeskoczenia. Dlatego przygotowaliśmy system wsparcia dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Symulacja spłaty kredytu mieszkaniowego może dziś przyprawić o zawrót głowy. Wysokość rat miesięcznych jest często poza zasięgiem, zwłaszcza dla osób, które są na początku ścieżki kariery zawodowej. Ten problem chcemy rozwiązać systemowo. Kredyt mieszkaniowy z prawem dopłaty do rat kredytu to jedno z rozwiązań przygotowanych przez MRiT – dodaje.

Kredyt nawet do 600 tys. zł

Kredyt (z oprocentowaniem 2 proc.) będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku gdy kredyt udzielany będzie małżonkom lub rodzicom co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i „pierwszego mieszkania” spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Kredyt będzie mógł zostać udzielony do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwać przez 10 lat.

Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność jeśli chodzi o jego standard i położenie – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2. Kredyt będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży innych jego kredytów hipotecznych.

Z kredytu będzie można skorzystać do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

Specjalne konto oszczędnościowe

Drugie ze wspomnianych rozwiązań, czyli specjalne konto oszczędnościowe będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) albo osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (mieszkanie nie może być większe niż 50 m2 w przypadku 2 dzieci, 75m2 w przypadku 3 dzieci, 90 m2 w przypadku 4 dzieci, bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci).

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych.

Zasady są następujące:

Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie),



W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji,



Możliwe wpłaty w różnej wysokości,



Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa (brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach),



Konto można założyć od 13 roku życia,



W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat – w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończył się przed 18 rokiem życia, termin 5 lat biegnie od urodzin.

Jak informuje resort rozwoju i technologii, oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki.

Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup co do zasady pierwszego mieszkania (w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM albo TBS.

W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

