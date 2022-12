Trudny weekend dla klientów banków. Szykują się niedogodności

Prace serwisowe w nocy z piątku na sobotę planuje Santander Bank Polska. Klienci nie będą mogli w tym czasie zalogować się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. – Od 23:00 w piątek do 6:00 w sobotę usprawniamy nasze usługi. W tym czasie nie zalogujesz się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej – poinformował Santander Bank Polska, podkreślając, że będą w tym czasie działać karty i bankomaty.

W nocy z soboty na niedzielę odbędą się natomiast prace serwisowe w ING Banku Śląskim. – W nocy z soboty na niedzielę 17/18 grudnia, od 0:00 do 5:30 planujemy prace serwisowe – informuje bank.

W tym czasie klienci nie będą mogli płacić kartami w internecie z 3D Secure (czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS), aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, a także zamówić kart płatniczych, przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay). Klienci nie będą mogli też zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej, realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej. Nie będą również działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych. Utrudnione będzie też składanie wniosków w Moim ING i na stronie www.ing.pl, obsługa kart w systemie ING Business, korzystanie z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków.

Prace serwisowe w największym banku

W niedzielę 18 grudnia prace serwisowe odbędą się w największym polskim banku, czyli PKO BP. – W niedzielę 18.12.2022 w godzinach 03:00 – 04:00 nie będzie można korzystać: z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes; funkcji otwartej bankowości; płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi Płacę z iPKO – poinformował PKO BP.

W trakcie prac serwisowych niedostępna będzie aplikacja iPKO Biznes mobile, zaś aplikacją IKO będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK. Będą za to działać karty w bankomatach i sklepach stacjonarnych, a w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Niemal w tym samym czasie odbędą się prace serwisowe w Banku Pekao. Zaplanowano je na 18 grudnia w godzinach 3.05 – 3.38. – W tym czasie: nie zalogujesz się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay; nie skorzystasz z aplikacji Pekao24Makler i platformy eTrader Pekao; nie skorzystasz z bankomatu i terminala płatniczego naszego banku oraz BLIKA; nie przelejesz pieniędzy z karty kredytowej – informuje bank.

Bank Pekao zaleca klientom, aby pamiętali o wcześniejszej wypłacie gotówki z bankomatu, a także zlecili przelewy lub inne zaplanowane operacje w bankowości elektronicznej.

Prace serwisowe w bankach odbywają się nie tylko w weekendy. Na niedogodności w nocy ze środy na czwartek muszą przygotować się klienci BNP Paribas. – Informujemy, że 21.12.2022 od godziny 22:00 do 22.12.2022 do godziny 01:00 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe – informuje bank.

Czytaj też:

Telefon z banku… uwaga na podstępnych oszustów!Czytaj też:

„Bank Dobrych Serc” – świąteczna kampania i charytatywna akcja PKO Banku Polskiego