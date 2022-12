Goldman Sachs planuje zwolnienia. Pracę straci blisko 4 tys. osób

Goldman Sachs, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie chce zwolnić 3900 pracowników. Zwolnienia mają ruszyć wraz z początkiem przyszłego roku. Powodem cięć etatów jest chęć zwiększenia rentowności banku w obliczu trudności gospodarczych.

Skala zwolnień będzie mniejsza?

Według Financial Times plany w tej kwestii wciąż są opracowywane i nie jest wykluczony scenariusz, iż planowana obecnie redukcja "do 8 proc." (bank ma w tej chwili ponad 49 tys. pracowników) zmniejszy się. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy poprawią się perspektywy biznesowe instytucji.

Goldman Sachs – jak zauważa gazeta – znajduje się pod szczególną presją, jeśli chodzi o poprawę marży. Dyrektor generalny banku David Solomon stara się poprawić wycenę giełdową instytucji, która od lat pozostaje w tyle za konkurencyjnym Morgan Stanley.

Financial Times przypomina, że Goldman Sachs ogłosił w październiku gruntowną przebudowę, która obejmowała fuzję bankowości inwestycyjnej i pionu handlowego, a także wycofanie się z bankowości detalicznej po krytyce inwestorów dotyczącej strat i eskalacji kosztów.

Goldman Sachs odmówił komentarza w sprawie redukcji etatów. Solomon dał jednak do zrozumienia, że szykuje się taki scenariusz w zeszłym tygodniu, podczas jednej z konferencji. Menadżerowie mieli zostać poproszeni, by jeszcze przed końcem roku wyznaczyć pracowników, którzy mają zostać zwolnieni.

Financial Times zwraca uwagę, że Goldman Sachs był w ostatnich latach na fali zatrudniania. W tym roku w banku pracowało 49 100 osób, podczas gdy na koniec 2019 roku 38 300 osób.

