Znana sieć pizzerii trafiła w ręce Norwegów. Będzie zmiana nazwy?

Największa w Polsce sieć pizzerii Da Grasso sfinalizowała proces pozyskania nowego, branżowego inwestora. Została nim norweska grupa Orkla. Pierwotna umowa warunkowa – jak podaje serwis dlahandlu.pl – została podpisana trzy miesiące temu. W tym czasie strony uzyskały niezbędne zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz dopracowały warunki i zasady przyszłej współpracy.

Da Grasso zmieni nazwę?

Orkla będzie większościowym udziałowcem Da Grasso – obejmie 74 proc. udziałów. Założycielka sieci Karolina Rozwandowicz pozostanie nadal udziałowcem, a Magdalena Piróg dalej będzie pełniła funkcję prezesa zarządu. Da Grasso będzie kontynuować działalność pod obecną nazwą i brandem.

– Da Grasso staje się już oficjalnie członkiem wielkiej rodziny Orkla. Nasi franczyzobiorcy pozytywnie odebrali informacje o planowanym wzmocnieniu właścicielskim firmy. Razem, z wielką energią, myślimy o przyszłości i szansach, które przed nami stoją – podkreśla Karolina Rozwandowicz, założycielka oraz dotychczasowy większościowy udziałowiec Da Grasso.

– Wraz z zarządem Da Grasso oraz ich franczyzobiorcami chcemy kontynuować dynamiczny rozwój firmy. Połączymy nasze narzędzia, wiedzę i doświadczenie, co pozwoli nam na dalsze umocnienie marki w Polsce. Realizacja naszej strategii na europejskim rynku franczyzy pizzy przebiega zgodnie z planem, a dzięki Da Grasso nasza pozycja jest teraz silniejsza – mówi z kolei Tommi Tervanen, CEO Orkla Pizza Out of Home.

Da Grasso to największa polska sieć pizzerii, która powstała w połowie lat 90'. Obecnie obejmuje ona blisko 200 190 lokali franczyzowych.

Orkla jest wiodącym norweskim dostawcą markowych dóbr konsumpcyjnych dla sektora spożywczego, out-of-home, specjalistycznego handlu detalicznego i piekarni. Od 2018 roku Orkla jest głównym konsolidatorem na rynku sieci pizzerii w Europie. Do tej pory zainwestowała w lokale w Finlandii, w krajach Beneluksu i w Niemczech. Po sfinalizowaniu transakcji Orkla zarządza 860 pizzeriami w Europie.

