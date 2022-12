Wigilie wypada w sobotę. Czy należy się wolne w innym terminie?

Tegoroczny układ dni świąteczny nie wypadł najkorzystniej. Wigilia w sobotę, Boże Narodzenie w niedzielę, Nowy Rok – znów w niedzielę. Czy w związku z tym pracownikowi należy się wolne za wypadające w dni wolne od pracy święta?

Kiedy można odebrać wolne za święto w weekend?

Rozstrzygnięcie tego dylematu znajduje się w Kodeksie pracy. 130. § 2. Kp przewiduje, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Oznacza to, że pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Tyle tylko, że Wigilia nie jest dniem wolnym ustawowo od pracy, więc na wolne nie ma co liczyć. Ustawa o dniach wolnych od pracy przewiduje, że wolne od pracy są Dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Nowy Rok (1 stycznia), ale wypadają one w niedzielę, a o niedzieli Kodeks pracy milczy (chyba że dla kogoś niedziela jest zwykłym dniem pracy, bo tak wynika z jego umowy – w takiej sytuacji należy się wolne. To jednak rzadko spotykany wariant).

Wolny jest za to wtorek 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czytaj też:

Rynek pracy w Polsce. Fatalne wieści dla szukających zajęcia