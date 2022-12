Banknoty z wizerunkiem Karola III. Bank Anglii ujawnia

W tym tygodniu Bank of England zaprezentował projekt nowych banknotów z wizerunkiem Karola III. Trafią one do obiegu w połowie 2024 roku.

20 grudnia Bank of England pokazał, jak będą wyglądały nowe banknoty z wizerunkiem króla Karola III na awersie. – Portret króla pojawi się na wszystkich czterech naszych banknotach polimerowych (5, 10, 20 i 50 funtów). Pozostała część wzoru na banknotach pozostanie taka sama. Wizerunek króla pojawi się na awersie banknotów, a także w przezroczystym okienku zabezpieczającym – czytamy w komunikacie banku. Banknoty z Karolem III w obiegu za 1,5 roku Bank poinformował, że nowe banknoty wejdą do obiegu w połowie 2024 roku. Instytucja podała również, że wszystkie banknoty polimerowe z wizerunkiem królowej Elżbiety II pozostają prawnym środkiem płatniczym i obywatele mogą nadal z nich korzystać. Nowe banknoty mają być drukowane wyłącznie w celu zastąpienia zużytych banknotów i zaspokojenia ogólnego wzrostu popytu. Tym samym banknoty przedstawiające królową Elżbietę II i króla Karola III będą „krążyć wspólnie" W październiku rozpoczęła się produkcja monet z wizerunkiem nowego króla Wielkiej Brytanii Karola III. Król zwrócony jest w lewo i występuje bez korony. Osobiście zatwierdzał projekt. Jak przypomina CNBC, tradycja umieszczania monarchów na banknotach rozpoczęła się w 1960 roku. Karol III został władcą Zjednoczonego Królestwa po tym jak 8 września w wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta II. Koronacja Karola III odbędzie się 6 maja przyszłego roku w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Koronacji dokona arcybiskup Canterbury, Justin Welby. Wraz z Karolem III koronowana jako królowa-małżonka zostanie też jego żona Camilla. Czytaj też:

