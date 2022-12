Prawo spadkowe. Szykują się spore zmiany

20 grudnia rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który wprowadza duże zmiany do prawa spadkowego. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Szybsze postępowanie spadkowe

Resort podkreśla w komunikacie, że projekt dostosowuje prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych. – Nie będzie już potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z jej śmierci. Efektem nowych przepisów będą więc znacznie szybsze postępowania spadkowe – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Reforma obejmuje trzecią grupę spadkową – dziadków spadkodawcy, a także ich zstępnych, czyli potomków. Krąg spadkobiorców zostanie w tej grupie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Projekt nowelizacji zakłada, że stryjeczne i cioteczne wnuki oraz dalsze pokolenia, często nieutrzymujące relacji ze spadkodawcą, zostaną wyłączone z dziedziczenia po nim.

– Jeśli któreś z dziadków spadkodawcy umrze przed spadkodawcą, udział spadku, który by mu przypadał, będzie równo podzielony między jego dzieci. Natomiast gdy taka sytuacja dotyczyć będzie dzieci dziadków spadkodawcy (jego stryjostwa lub wujostwa), udział spadkowy przypadał będzie w częściach równych ich dzieciom – wyjaśnia resort.

Nowela przewiduje również, że osoby, które notorycznie uchylały się od uregulowania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, mogą zostać wyłączone z prawa do dziedziczenia. Dotyczyć to będzie również osób, które uchylały się od sprawowania nad nim pieczy.

Korzystne zmiany dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych

Obecne przepisy zakładają, że spadkobiorca na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Termin ten zostanie zawieszony w sytuacji, w której złożenie wymaganego oświadczenia będzie wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego. Ma to pomóc osobom małoletnim oraz ubezwłasnowolnionym. Chodzi o to, by należny im spadek nie przepadał z powodu niedopilnowania formalności. Wymagane oświadczenie mogą złożyć w ich imieniu opiekunowie.

