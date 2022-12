Ukraińcy coraz mniej zadowoleni z pracy w Polsce. Eksperci wskazują główny powód

Badanie agencji zatrudnienia Otto Work Force Central Europe, którego wyniki opisuje „Rzeczpospolita" pokazują spadek zadowolenia z pracy w Polsce wśród pracowników tymczasowych z Ukrainy. Co prawda satysfakcję wykazuje 79 proc. respondentów, ale w 2017 roku odsetek ten wynosił aż 94 proc., zaś w ubiegłym roku 85 proc.

Przyczyny spadku zadowolenia z pracy w Polsce

Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work Force Central Europe, zwraca uwagę na zmianę struktury pracowników tymczasowych z Ukrainy. Do czasu wojny przeważali wśród nich mężczyźni poszukujący w Polsce wyższych zarobków i zatrudniani głównie przy wymagających fizycznie pracach w budownictwie, przemyśle i logistyce. Po 24 lutego br. wielu z nich wyjechało na wojnę, a wśród Ukraińców szukających pracy gwałtownie wzrósł udział kobiet (stanowiły one dwie trzecie uczestników badania Otto Work Force).

Według Dudka główną przyczyną spadku zadowolenia z pracy w Polsce wśród Ukraińców jest duże niedopasowanie strukturalne uchodźców do wakatów w polskich firmach. Co prawda według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od początku wojny pracodawcy zgłosili ponad 748 tys. powiadomień o zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy, a liczba Ukraińców zarejestrowanych w ZUS wzrosła w październiku do rekordowych 749 tys. (o ponad jedną piątą od stycznia br.), to udział opinii o łatwym znalezieniu pracy w Polsce zmniejszył się w badaniu Otto Work Force do 59 proc. z 74 proc. w zeszłym roku.

Bariera językowa

Wśród największych utrudnień podczas pobytu w Polsce Ukraińcy najczęściej wskazują rozłąkę z rodziną (60 proc.), a także słabą znajomość polskiego (35 proc.).

Najczęściej wskazywanym powodem pracy w Polsce jest bezpieczeństwo (większość Ukraińców biorących udział w badaniu chce poczekać w naszym kraju do końca wojny), podczas gdy jeszcze rok temu najczęściej wskazywano wyższe płace.

