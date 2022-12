Inflacja nadal znacząco ucieka oprocentowaniu depozytów. Większość banków jest skłonna płacić nie więcej niż 8 proc., a i to nierzadko przy spełnieniu określonych warunków. Takie oferty mogą dotyczyć nowych środków albo ą traktowane jako promocja na dwa czy trzy miesiące. Z tego powodu oszczędności trzymane w banku realnie tracą na wartości.

Dobre oprocentowanie lokat z warunkami

Credit Agricole właśnie „uciekł do przodu” i oferuje lokaty o dwucyfrowym oprocentowaniu. 10 proc. to już jakiś konkret, ale bank to nie święty Mikołaj, więc oferta jest powiązana z dodatkowymi zastrzeżeniami. Dwucyfrowe oprocentowanie obejmie tylko środki nowych klientów, a lokatę można założyć w terminie 14 dni od otwarcia konta.

Większość banków umożliwia założenie lokat wyłącznie swoim klientom, tj. osobom, które mają również rachunek bieżący. Od tej zasady istnieją wyjątki: nie trzeba mieć konta, by założyć trzymiesięczną lokatę oprocentowaną na 8,5 proc. w InBanku. To mało rozpoznawalna w Polsce instytucja, choć działa na naszym rynku od 2017 roku. To bank utworzony w oparciu o zezwolenieestońskich władz nadzorczych i należy do popularnej w Estonii sieci. Pieniądze klientów ą chronione do wysokości 100 tys. euro, ale instytucją zapewniającą bezpieczeństwo w razie niewypłacalności nie jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lecz jest estoński odpowiednik Tagatisfond.

Pękła nowa granica. Pierwszy bank oferuje 10 proc. na lokacie

Gdzie można otworzyć lokatę bez rachunku?

Bez posiadania konta można również otworzyć lokatę na 8,3 proc. na 3 miesiące w Bank Nowy S.A. To instytucja pomostowa, do której zostały przeniesione produkty finansowe klientów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, wobec którego w 2020 roku zarządzono restrukturyzację.

Bez konta można też założyć lokatę w banku BFF, który należy do włoskiej grupy BFF Banking Group.

